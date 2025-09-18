Проучване: Само най-богатите 20% от американците поддържат икономиката на страната

Домакинствата със средни и ниски доходи усещат сериозен финансов натиск

Разходите на потребителите са основен двигател на американската икономика, като съставляват близо две трети от нейния растеж. Според наскоро публикувани данни за търговията на дребно, продажбите през август са нараснали с 0,6%, въпреки очакванията за по-слабо потребление, пише CNN.

Снимка: iStock

Докато заможните американци продължават да харчат и да трупат благосъстояние, мнозинството домакинства със средни и ниски доходи усещат сериозен финансов натиск. Според Марк Занди от Moody's Analytics, именно най-богатите 20% от населението задвижват икономиката. Данните сочат, че към края на юни те са отговорни за над 63% от всички потребителски разходи, а най-богатите 10% – за почти половината от тях. Това са най-високите стойности от 1989 г. насам. Ако тази група стане по-предпазлива с харченето, икономиката би могла да навлезе в рецесия, особено ако се стигне до спад на финансовите пазари, които поддържат тяхното богатство.

Зависимостта от разходите на най-богатите поставя и по-широкия икономически баланс под напрежение. Според икономисти, когато тези домакинства харчат прекомерно, това не само допринася за инфлацията, но и увеличава риска от спекулативни балони, които могат да се спукат с тежки последици за цялата икономика. Тайлър Шипър от Университета на Сейнт Томас подчертава, че при всяка рецесия най-ниските доходни групи изостават още повече. Нарастващото неравенство се засилва на фона на забавяща се икономика, повишаващи се цени и нарастваща нестабилност на пазара на труда.

Ситуацията се усложнява от факта, че въпреки че като цяло американците поддържат сравнително стабилно ниво на дълг, домакинствата с по-ниски кредитни оценки усещат все по-силен натиск. Просрочията по дългове сред тези с рейтинг под 660 достигат най-високото си ниво от 2016 г. насам. Заплатите се повишават по-бавно, а най-бърз ръст вече се наблюдава при високодоходните работници – за разлика от пандемичния период, когато повишенията се усещаха най-силно при нископлатените. В същото време, според Oxfam, новият данъчен закон би донесъл значителни облаги за най-богатите 0,1%, задълбочавайки още повече икономическата пропаст.

Федералният резерв реагира с намаляване на основния лихвен процент с четвърт пункт – първото подобно понижение тази година. Но според експертите, тази стъпка е твърде малка, за да компенсира задълбочаващото се неравенство и бавната реакция на паричната политика. Даян Суонк от KPMG посочва, че заможните домакинства продължават да харчат значителни суми в сфери като пътуванията, поддържайки инфлацията в сектора на услугите. В същото време по-бедните домакинства ограничават всякакви дискреционни разходи. Това не само увеличава социалното и икономическо разслоение, но също така отслабва и цялостното ниво на потребление, което поставя икономиката в още по-уязвима позиция.

