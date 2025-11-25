Ново проучване: Всеки четвърти европеец не си плаща сметките навреме

В коя държава хората най-много отлагат плащането на сметки?

След няколко години на висока инфлация ценовият натиск в Европа постепенно се доближава до целта на ЕЦБ, но въпреки това един на всеки четирима европейци продължава да не заплаща сметките си в срок. Новият доклад за потребителските плащания на Intrum показва, че макар ситуацията да се подобрява, проблемът далеч не е напълно решен. Делът на хората, които изостават с плащанията, е спаднал до 24% спрямо 37% през 2023 г., но значителни групи все още изпитват затруднения, пише Еuronews.

Разликите между различните държави и социални слоеве остават силно изразени. Испания и Австрия се открояват с най-висок дял от домакинствата, които успяват да покриват всички сметки навреме – 83%, докато Гърция изостава с едва 67%. Според изпълнителния директор на Intrum TFI Агнешка Кункел, между финансово стабилните домакинства и онези, които живеят „месец за месец“, продължава да се отваря пропаст, а много хора все още функционират в „режим на оцеляване“.

Трайният ефект от кризата с разходите за живот се усеща особено силно сред по-младите поколения. Цели 43% от европейските потребители казват, че последните години са оставили дългосрочно негативно отражение върху личните им финанси. При поколението Z ограниченията са още по-видими – през 2025 г. 63% от анкетираните заявяват, че пропускат плащания редовно, докато през 2024 г. този дял е бил едва 20%.

Въпреки стабилния трудов пазар, падащите лихвени проценти и забавящата се инфлация, значителна част от европейците все още не успяват да заделят средства. Само шест от десет души редовно отделят пари за спешен фонд, а близо една трета от анкетираните признават, че новините за икономическа несигурност им причиняват тревога. Intrum отбелязва, че много домакинства продължават да живеят от заплата до заплата.

Докладът за тази година също така подчертава промяна в причините за просрочени плащания. Липсата на достатъчно средства отново е водещият фактор – особено сред най-младите. Докато през 2024 г. 20% от поколението Z са посочили недостига на пари като основна причина да не платят сметките си, през 2025 г. делът им скача до 52%. Допълнителен натиск оказва и стремежът да се следват нереалистичните стандарти в социалните мрежи – 31% от младите признават, че опитите да имитират начина на живот на инфлуенсърите са ги подтикнали към задлъжняване.

