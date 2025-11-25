Заплата като в Тунис: Защо шивачките у нас получават по 6 лв. на ден?

Преди 10 в шивашката индустрия в България са работили около 160 000 души

Българските малки и средни шивашки фирми от години допринасят за развитието на световните модни марки, но поглеждайки към развитието на сектора, данните говорят друго.

Емблематични шивашки компании в Русе, които години наред обличаха световни модни брандове, една след друга затварят врати. За последните шест месеца около 200 шивачки са останали без работа, а през март догодина се очаква нова вълна от съкращения – още една голяма фирма в сектора официално обяви, че прекратява производството си, съобщава БНТ.

Сред засегнатите е Яна Славова – доскоро тя шие дрехи за френски марка, докато фирмата ѝ не фалира. Тя разказва, че собственикът е спрял да изплаща заплати на над 70 души. Тя не е получила възнагражденията си за два месеца – около 2000 лева.

Защо заводите бягат от България?

Повечето русенски шивашки компании „работят на ишлеме“ т.е. чужди фирми им дават поръчки, материали и десени, а те само произвеждат.

Но през последните години бизнес моделът започва да се пропуква. Заплатите у нас бавно растат, а разходите за електроенергия и материали скачат. Клиентите отвън, които са големи международни модни компании, просто преместиха поръчките си в по-евтини държави като Тунис, Египет, Узбекистан и Мароко.

"В Мароко и Тунис заплатата на един работник средно дневно е около 3 долара и не го казвам в такъв смисъл, че хората трябва да са доволни, но все пак 6 лева на ден, колко да плащаме на нашите служители?, коментира пред БНТ Миглена Христова, член на Управителния съвет на Асоциацията по текстил и кожи. „Колко да плащаме на нашите работници? Няма как да влезем в тези цени.“

Тя обаче подчертава, че евтиното излиза скъпо, защото качеството в тези трети страни често не е на нивото, което клиентите очакват. Според нея България все още може да се бори за по-високия клас поръчки и луксозното производство.

Завод след завод

Някои от големите работодатели в Русе вече се предадоха. Една от най-старите фабрики в града затвори завинаги през юли – след 93 години работа. Витрините на фирмения магазин днес са празни, а пластмасовите манекени са единственото, което напомня за историята на предприятието. От съкратените работнички 77 са се регистрирали в Бюрото по труда.

Преди десет години в шивашката индустрия в България са работили около 160 000 души. Днес заетите са едва 86 000 – почти двойно по-малко. Русе, някога една от модните столици на Балканите, се оказва в центъра на трудна реалност - евтините ръце вече са другаде, а българските шивачки плащат цената.

