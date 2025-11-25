Ryanair може да спре всички полети до тези дестинации през 2026 г.

Авиокомпанията наскоро вече намали полетите си до Испания и други португалски дестинации

Ryanair предупреди, че може да прекрати всички полети до Азорските острови от март 2026 г., като се позова на увеличение на летищните такси, нови данъци и, по думите им, липса на реакция от страна на португалското правителство. Това би сложило край на целогодишните връзки между архипелага и големи градове като Лондон, Брюксел, Лисабон и Порто, което може да затрудни планирането на бюджетна почивка до региона. Авиокомпанията наскоро вече намали полетите си до Испания и други португалски дестинации, като продължава да предупреждава за нарастващи разходи.

Снимка: iStock

Според Ryanair операторът на португалските летища ANA, част от групата Vinci, е увеличил таксите до ниво, което прави полетите до Азорските острови нерентабилни. Компанията критикува още поскъпването на таксите за въздушен контрол след пандемията и въвеждането на 2-евров данък върху пътуванията. По техни данни от 2020 г. насам летищните такси в страната са се покачили с 35%, а липсата на конкуренция позволявала на ANA да прилага повишенията без ограничения, предава Еuronews.

Ryanair изтъква и „антиконкурентни екологични данъци“, като европейската система ETS за търговия с емисии, която важи за вътрешноевропейски полети, но не за по-дълги маршрути към САЩ или Близкия изток. Главният търговски директор Джейсън Макгинес заяви, че при тези разходи авиокомпанията няма друг избор, освен да спре услугите си до Азорските острови и да пренасочи самолетите си към по-евтини летища. Очаква се прекратяването на шест маршрута и годишна загуба на около 400 000 пътници.

Снимка: pixabay

Възникналият спор е част от по-широка тенденция на съкращаване в мрежата на превозвача. През 2023 г. Ryanair вече намали капацитета си по някои линии във Фаро и Порто, като определи планираните повишения на данъците като „странни“. В цяла Европа компанията съкращава маршрути – в Испания спря зимни услуги до Виго и Сантяго де Компостела, а в Германия планира да премахне няколко популярни зимни линии до Берлин, Хамбург и Дортмунд. Във Франция също има сигнали за оттегляне от по-малки летища като Брив, Бержерак и Страсбург.

За туристите това може да означава по-малко избор и по-високи цени, тъй като присъствието на Ryanair досега поддържаше достъпни билети до Азорските острови – една от най-бързо развиващите се природни дестинации в Европа. Възможно е други авиокомпании да поемат част от търсенето, както се случи, когато Ryanair намали маршрутите си до Испания, а конкурентите добавиха повече полети до Лансароте, Тенерифе, Барселона и други популярни точки. В момента до Азорите летят TAP, Iberia, Lufthansa, TUI и Transavia с връзки към Лисабон, Порто, Бостън, Торонто и други градове, но засега никой не е обявил разширяване на мрежата.

Тъй като оттеглянето на Ryanair би започнало едва през март 2026 г., все още има време за промяна или преговори. Но при липса на обявени заместители и като се има предвид зависимостта на островите от евтини самолетни връзки, пътуващите може да установят, че достигането до Азорските острови през следващата година ще стане малко по-сложно.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN