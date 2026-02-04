Немат хора да обучават чатбот – ето колко е заплатата

Какви са изискванията към кандидатите?

Награждавани писатели и утвърдени сценаристи с опит в големи холивудски студия са новата цел на Илон Мъск. Компанията му за изкуствен интелект xAI публикува обява за работа, в която търси автори с изключително висока квалификация, които да помагат в обучението на AI чатбота Grok.

Обявата предвижда заплащане между 40 и 125 долара на час и обхваща над дузина категории — от художествена литература до медицинско, правно писане и журналистика. Задачата на наетите автори ще бъде да „оценяват, усъвършенстват и създават текстове на елитно ниво в различни жанрове и формати“, с цел разширяване на възможностите на Grok.

Най-изненадващото в обявата обаче са изискванията към кандидатите. За писатели на художествена проза се изисква комбинация от постижения, които малцина в света могат да покрият — договори с водещи издателства, продажби над 50 000 копия, публикации в издания като The New Yorker, номинации за награди като „Хюго“ или „Небюла“, както и високо критическо признание. Сценаристите пък трябва да имат зад гърба си поне два реализирани филма за големи студия или десетки епизоди за телевизия и стрийминг платформи, както и номинации за престижни отличия като „Оскар“ или „Еми“.

Подобни строги критерии важат и за останалите категории. Журналистите трябва да са писали за медии от ранга на New York Times или BBC, а авторите на текстове за видеоигри — да имат поне пет години опит и кредити за „значими заглавия“.

На пръв поглед е логично една AI компания да търси най-добрите специалисти. Но в по-широк контекст предложението звучи обезпокоително. От едни от най-талантливите и доказани автори в света се очаква да обучават технология, която потенциално може да ги замени — и то срещу възнаграждение, започващо от 40 долара на час.

