Благородните метали отново поскъпват

Благородните метали отново поскъпват

Финанси

bTV Бизнес екип

Златото поскъпна до 5092,90 долара за троунция

Котировките на златото и среброто отново поеха нагоре след пониженията, отчетени през последните дни, предаде Асошиейтед прес. 

Инвеститорите продължавта да прехвърлят средства към активи, оценявани като сигурни убежища, на фона на притесненията, породени от геополитическото напрежение, по-слабия долар и несигурността в митническата политика

Златото поскъпна с 3,20 на сто до 5092,90 долара за троунция към 9:50 ч. българско време след максимума от 5111 долара по-рано в сесията на борсата "Комекс" (Comex), предаде БТА. 

Среброто се търгува за 89,640 д. за тройунция или нагоре със 7,61 на сто след максимум от 90,435 долара за деня

