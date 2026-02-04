Богатството на Илон Мъск вече е над 800 млрд. долара

SpaceX е най-ценния актив в портфейла на Мъск до момента

Американският предприемач Илон Мъск се превърна в първия човек в света с лично богатство от 800 млрд. долара, след като космическата му компания SpaceX се обедини със стартъпа за изкуствен интелект xAI, съобщава списание „Форбс“., цитира БТА. По изчисления на изданието сделката, която оценява новата обединена компания на 1,25 трилиона долара, е увеличила нетното състояние на Мъск с още 84 млрд. долара, достигайки рекордните 852 млрд. долара.

Преди сливането Мъск е притежавал около 42% от SpaceX на стойност 336 млрд. долара, базирано на тръжна оферта от декември, която оцени частния производител на ракети на 800 млрд. долара. Освен това той е държал приблизително 49% от xAI, оценени на 122 млрд. долара след частен инвестиционен кръг по-рано този месец, който постави стойността на компанията на 250 млрд. долара.

Снимка: Ройтерс

След обединението, при което SpaceX е оценена на 1 трилион долара, а xAI – на 250 млрд. долара, Мъск вече притежава 43% от акциите на новата компания. Делът му в нея се изчислява на около 542 млрд. долара, посочва „Форбс“.

Това превръща SpaceX в най-ценния актив в портфейла на Мъск до момента. Той разполага и с 12% дял в Tesla на стойност 178 млрд. долара, както и с опции за акции на производителя на електромобили за още 124 млрд. долара. В тези сметки не е включен рекордният пакет от възнаграждения, одобрен от акционерите на Tesla през ноември, който може да донесе на Мъск до 1 трилион долара в допълнителни акции, ако компанията постигне ключови цели, включително над осемкратно увеличение на пазарната капитализация през следващото десетилетие.

„Форбс“ припомня, че през последните четири месеца Мъск вече четири пъти е поставял световен рекорд по размер на личното си богатство. През октомври 2025 г. той стана първият човек, преминал границата от 500 млрд. долара, на 15 декември надхвърли 600 млрд., а на 19 декември – 700 млрд. долара. Вторият най-богат човек в света в момента е съоснователят на Google Лари Пейдж със „само“ 281 млрд. долара.

