Колко получава новият главен изпълнителен директор на Disney?

Към основната му заплата се добавя и годишен бонус

Джош Д’Амаро получава едно от най-значимите повишения в медийния бизнес, след като беше назначен за нов главен изпълнителен директор на Disney. Назначението повдига и въпроса какво възнаграждение предвижда компанията за новата му роля на върха на корпорацията.

Снимка: bTV Media Group

Според условията на предложението, Д’Амаро ще получава основна годишна заплата от 2,5 млн. долара. Към нея е предвиден и годишен бонус, обвързан с постигнатите резултати, който може да достигне до 6,25 млн. долара, или 250% от базовото възнаграждение, при изпълнение на поставените цели, предава Business Insider.

Освен това Disney предлага на новия си главен изпълнителен директор еднократна „дългосрочна стимулираща премия“ в размер на 9 705 000 долара. Д’Амаро, който досега оглавяваше подразделението за паркове и преживявания, официално ще встъпи в длъжност на 18 март, когато настоящият ръководител Боб Айгър ще се оттегли.

Към пакета се добавя и обезщетение за преместване, тъй като Д’Амаро ще се премести от Орландо обратно в Калифорния, както и допълнителни стимули, които Disney предоставя на висшите си мениджъри. Компанията съобщи в документ до Комисията по ценни книжа и борси на 3 февруари, че за всяка финансова година от мандата си той ще има право и на дългосрочна стимулираща премия с целева стойност 26,25 млн. долара.

Тази сума може да бъде коригирана в зависимост от индивидуалното представяне на Д’Амаро, както и от външни икономически, финансови или пазарни условия, които влияят върху резултатите на Disney.

Паралелно с това и Дейна Уолдън, съпредседател на Disney Entertainment, получава повишение, като става президент и главен творчески директор на компанията. На нея е предложена основна заплата от 3,75 млн. долара, бонус до 7,5 млн. долара, годишна дългосрочна стимулираща премия от 15,75 млн. долара и еднократно плащане от 5,26 млн. долара, като договорът ѝ влиза в сила на 18 март и е със срок до март 2030 г., освен ако не бъде прекратен по-рано.

