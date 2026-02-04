BGN → EUR
Финанси Годишната инфлация в еврозоната се забавя през януари

Годишната инфлация в еврозоната се забавя през януари

Финанси

bTV Бизнес екип

Предварителната оценка за инфлацията в еврозоната се публикува в края на всеки референтен месец

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се понижи до 1,7 на сто през януари 2026 г. от 2,0 на сто през декември 2025 г., сочат предварителните експресни данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

По основни компоненти на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) услугите запазват най-високия годишен темп на поскъпване – 3,2 на сто през януари при 3,4 на сто месец по-рано. Следват храните, алкохолът и тютюневите изделия с ръст от 2,7 на сто спрямо 2,5 на сто през декември, както и неенергийните промишлени стоки, при които инфлацията се ускорява леко до 0,4 на сто от 0,3 на сто през предходния месец. Цените на енергията остават в отрицателна територия, като спадът се задълбочава до 4,1 на сто през януари при понижение от 1,9 на сто през декември.

Джефри Епстийн се оказа свързан с ранното развитие на биткойн

Предварителната оценка за инфлацията в еврозоната се публикува в края на всеки референтен месец и се основава на частични данни, предоставени от държавите членки.  Mесечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,7 на сто, а годишната инфлация - 3,6 на сто през януари 2026 г., обяви вчера и експресната си предварителна оценка Националният статистически институт (НСИ). 

Кой продукти и услуги са поскъпнали най-много през януари?

Евростат ще публикува окончателните данни за януари 2026 г. на 25 февруари.

От 4 февруари 2026 г. в изчисляването на ХИПЦ влизат в сила и няколко методологични промени. Индексът вече се изчислява съгласно новата Европейска класификация на индивидуалното потребление според целта, версия 2, съгласувана с правилата на ООН. Хазартните игри са включени в ХИПЦ като част от услугите за отдих в раздела „Отдих, спорт и култура“, а референтният период на индекса е актуализиран на 2025=100

