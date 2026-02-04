Годишната инфлация в еврозоната се забавя през януари

Предварителната оценка за инфлацията в еврозоната се публикува в края на всеки референтен месец

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се понижи до 1,7 на сто през януари 2026 г. от 2,0 на сто през декември 2025 г., сочат предварителните експресни данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

По основни компоненти на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) услугите запазват най-високия годишен темп на поскъпване – 3,2 на сто през януари при 3,4 на сто месец по-рано. Следват храните, алкохолът и тютюневите изделия с ръст от 2,7 на сто спрямо 2,5 на сто през декември, както и неенергийните промишлени стоки, при които инфлацията се ускорява леко до 0,4 на сто от 0,3 на сто през предходния месец. Цените на енергията остават в отрицателна територия, като спадът се задълбочава до 4,1 на сто през януари при понижение от 1,9 на сто през декември.

Предварителната оценка за инфлацията в еврозоната се публикува в края на всеки референтен месец и се основава на частични данни, предоставени от държавите членки. Mесечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,7 на сто, а годишната инфлация - 3,6 на сто през януари 2026 г., обяви вчера и експресната си предварителна оценка Националният статистически институт (НСИ).

Евростат ще публикува окончателните данни за януари 2026 г. на 25 февруари.

От 4 февруари 2026 г. в изчисляването на ХИПЦ влизат в сила и няколко методологични промени. Индексът вече се изчислява съгласно новата Европейска класификация на индивидуалното потребление според целта, версия 2, съгласувана с правилата на ООН. Хазартните игри са включени в ХИПЦ като част от услугите за отдих в раздела „Отдих, спорт и култура“, а референтният период на индекса е актуализиран на 2025=100.

