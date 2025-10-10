Неизвестен AI стартъп се оказа в центъра на скандал с поверителността на Google

„Не сме виждали подобно нещо досега"

Опитът на Google да разчита на AI стартъпа Nayya за оптимизиране на придобивките за служители бързо прерасна в скандал, свързан с поверителността.

Компанията информира персонала си, че ще трябва да предоставят лични данни на Nayya, за да могат да използват здравните си придобивки — решение, което по думите на изпълнителния директор на Nayya Сина Чехраци е необичайно за партньорите на стартъпа.

Първоначалните изисквания за споделяне на данни идват от технологичния гигант, а не от стартъпа, обясни Чехраци пред Business Insider. Почти всички останали клиенти на Nayya позволяват на служителите си да изберат кои части от личната си информация да споделят, каза той.

„Не сме виждали подобно нещо досега. Обикновено служителят влиза и получава толкова помощ, колкото му е необходима“, каза той.

Кои са Nayya?

Създден през 2020 г., базираният в Ню Йорк Nayya е набрал над 130 млн. долара за софтуера си, който помага на служители да се ориентират в здравните и финансовите си придобивки. Сред инвеститорите са водещи компании в управлението на човешки ресурси като Workday и ADP.

Google първоначално съобщи на служителите си в САЩ този месец, че трябва да дадат на Nayya достъп до личните си данни, за да имат достъп до здравните си придобивки, съобщи Business Insider в сряда.

Съобщението предизвика критики от служители, притеснени, че са принудени да споделят лични здравни данни с трета страна. Първоначалните указания на Google подсказваха, че работници, които откажат, няма да имат право на никакви здравни придобивки.

След публикацията на Business Insider в сряда компанията актуализира политиката си, уточнявайки, че служителите могат да изберат да не споделят данни с Nayya, без това да влияе на записването им за придобивки. Google посочи пред изданието, че работниците могат просто да не използват Nayya, ако не желаят да споделят информация.

Докато инструменти с изкуствен интелект като ChatGPT на OpenAI се разпространяват светкавично, служителите все по-често споделят чувствителна корпоративна информация с подобни технологии, често без да осъзнават. В същото време работодателите — включително гиганти като Meta, Microsoft и Google — насърчават подчинените си да използват AI в ежедневната си работа, понякога налагайки това за сметка на по-разширено събиране на данни.

„Бъдещето на данните е съгласието. Интересува ни само да помагаме на хората, които желаят помощта, и то по начина, по който искат да я получат“, заяви Чехраци.

AI-подпомогната навигация на здравните планове

Технологичният сектор от години се опитва да улесни ориентацията в придобивките на служителите.

Nayya, подобно на редица конкуренти, вече използва AI, за да персонализира препоръките. Служителите могат да дадат информация за здравето и начина си на живот, а системата ще я използва, за да ги насочи към вече налични придобивки; софтуерът следи и използването на тези придобивки, например каква част от самоучастието е покрита.

Според компанията повече от 1 000 работодатели, от кантората Goodwin Procter до здравната система Bon Secours Mercy Health, използват навигационната технология на Nayya. Повечето договори се сключват чрез системите за управление на придобивки, които клиентите вече ползват, като Workday или ADP, уточни Чехраци.

Nayya също така има директни договори с някои работодатели. Докато Google използва Workday за задачи като заплати, тя разчита на друга платформа — Benefitfocus — за управление на придобивки. За да се свърже с Benefitfocus, Nayya подписва пряк договор с Google.

По думите на Чехраци Google е сключил директно споразумение със стартъпа тази година, за да помогне на служителите да решат за кои придобивки да се запишат по време на открития период. Интеграцията използва платформата на Nayya за вземане на решения, а не нейния агентен AI.

През следващите месеци на служителите на Google ще бъдат представени и други инструменти на Nayya, например технология, която пести пари, като автоматично попълва и подава формуляри за възстановяване на средства.

Nayya твърди, че помага на работниците да спестяват средства, включително като ги насочва към напълно покрити здравни услуги, за да избегнат изненадващи сметки. Възвръщаемостта на инвестицията за работодателите е по-малко директна: в идеалния случай по-добре информираните служители ще бъдат по-здрави и ще генерират по-малко големи разходи. В дългосрочен план Nayya може да покаже на компаниите кои придобивки плащат, но не се използват, за да им помогне да съкратят ненужни услуги, добави Чехраци.

Пазарът на навигация в здравните придобивки досега се оказва тежък. Много от компаниите в сектора, като някога публичната Castlight Health, вече са станали частни, а други са на повече от десетилетие, например Included Health.

Чехраци смята, че Nayya прокарва собствен път отчасти заради фокуса си върху безпроблемното свързване на разнородни източници на данни. Стартъпът черпи полза и от дълбокото си партньорство с Workday, която има „феноменално разпространение“, каза той.

Той вижда и нов потенциал за икономии, тъй като AI инструментите на Nayya предлагат да предприемат действия от името на служителите, като подаване на формуляри за възстановяване на средства.

„Това е вид възвръщаемост, върху която, струва ми се, някои от навигаторите от първо или второ поколение не бяха толкова фокусирани“, каза той.

