НБА основава нова лига в Европа за $1 млрд.

Очаква се това да се случи до октомври 2027 г.

НБА продължава да разширява глобалното си господство. Следващата голяма цел на ръководителите на най-силното първенство в света е да завладеят и континента Европа. Значими стъпки в тази посока НБА вече предприе в последните няколко месеца и започна серия от разговори с представители на най-добрите отбори на Стария континент. Сред тях са тимове като Реал Мадрид, Фенербахче, АСВЕЛ и още много други. Според анализаторите, оценките на клубовете, които ще бъдат част от новата лига на НБА, ще надхвърлят $1 млрд.

Каква е идеята на НБА?

Тази нова лига отваря вратата към собственост на суверенни фондове, което е голяма промяна от сегашните ограничения на НБА, тъй като лигата е насочена към неизползвана европейска аудитория от приблизително 270 милиона потенциални фенове на баскетбола. Тъй като играта вече е една от най-бързо развиващите се в света, а Европа произвежда елитни таланти за НБА, се очакват в нея да присъстват нови отбори в големи градове като Берлин, Париж и Рим.

Как и кога смята да пробие НБА в Европа?

По темата за новата лига още през март 2025 г. разговори проведоха комисарят на НБА Адам Силвър и генералният секретар на ФИБА Андреас Заклис. Самите те разкриха и как би изглеждала тя.

"Нашите собственици са ентусиазирани от тази идея. Очаква се лигата да се състои от 12 постоянни отбора и четири ротационни тима на годишна база, но това може да се промени. Ние сме в текущи дискусии със съществуващи клубове, някои от тях големи световни марки, и разбираме, че има огромен интерес”, заяви тогава Адам Силвър.

Ще уважаваме традицията на европейския баскетбол, традицията на откритите лиги. Ще вземем най-доброто от двете системи, може да се появят нови зали, нови клубове. Има толкова много промени в медиите и стрийминга. Не става въпрос само за това как стриймвате, а за нови възможности на множество пазари. Въпросът е как ще направим нещата по различен начин с нашия опит и опита на ФИБА

“, допълни комисарят на НБА.

“В Европа имаме пирамидална спортна система, няма NCAA, така че също трябва да развиваме таланти. Това направихме преди 35 години със споразумението ФИБА-НБА за използване на професионални играчи в състезанията на националните отбори. Трябва да играете срещу най-добрите, за да се подобрявате", бе мнението на Андреас Заклис.

Очаква се новата лига на НБА в Европа да стартира през октомври 2027 г.

За инвеститорите

НБА ще запази 50% дял в лигата. ФИБА, заедно със собствениците на отбори, също ще държат дялове в новата лига, според Bloomberg.

НБА планира да проведе частна конференция в Лондон в средата на този месец, за да се срещне с потенциални спонсори, медийни партньори и инвеститори. Съществуващите собственици на клубове от НБА също са проявили интерес към закупуване на дялове в европейски отбори.

Кои клубове са цели на НБА?

Според медиите на Стария континент, в последните месеци от НБА са провели разговори с Реал Мадрид, Фенербахче и АСВЕЛ. Според информация на Basketnews.com, испанският гранд няма намерение да подписва нов 10-годишен договор с Евролигата.

Сред целите на НБА са поне два тима от Франция. Това са АСВЕЛ, чийто собственик е бившият играч от лигата Тони Паркър, както и ПСЖ, който иска да създаде и баскетболен отбор.

НБА изследва възможности за привличане и на тимове от Великобритания, Германия и Италия.

Сблъсък с Евролигата

Евролигата обаче едва ли ще се предаде без бой. Влиянието на най-силната клубна надпревара на Стария континент може и да се поразклати в последно време, но продължава да бъде все така силно. По тази причина от Евролигата се обявиха против разговорите на НБА с клубове, които вече са подписали дългосрочни споразумения за участие в най-престижния европейски клубен турнир.

От Евролигата не спират дотук и дори са уведомили вече НБА с официално писмо, че са готови да прибегнат и до съд, за да защитят своите интереси. От турнира на богатите са убедени, че подобни преговори нарушават споразуменията на клубовете, подписани с Евролигата.

Докъде е готова да стигне НБА и ще стане ли още по-голямо напрежението в дуела й с Евролигата, предстои да разберем в следващите месеци. Но едно е сигурно - отвъд океана имат големи планове и ще направят всичко възможно, за да ги постигнат.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN