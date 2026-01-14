BGN → EUR
Свят НБА основава нова лига в Европа за $1 млрд.

НБА основава нова лига в Европа за $1 млрд.

Вики Петрова

Очаква се това да се случи до октомври 2027 г.

НБА продължава да разширява глобалното си господство. Следващата голяма цел на ръководителите на най-силното първенство в света е да завладеят и континента Европа. Значими стъпки в тази посока НБА вече предприе в последните няколко месеца и започна серия от разговори с представители на най-добрите отбори на Стария континент. Сред тях са тимове като Реал Мадрид, Фенербахче, АСВЕЛ и още много други. Според анализаторите, оценките на клубовете, които ще бъдат част от новата лига на НБА, ще надхвърлят $1 млрд.

Каква е идеята на НБА?

Тази нова лига отваря вратата към собственост на суверенни фондове, което е голяма промяна от сегашните ограничения на НБА, тъй като лигата е насочена към неизползвана европейска аудитория от приблизително 270 милиона потенциални фенове на баскетбола. Тъй като играта вече е една от най-бързо развиващите се в света, а Европа произвежда елитни таланти за НБА, се очакват в нея да присъстват нови отбори в големи градове като Берлин, Париж и Рим.

Това не е просто разширяване. С огромни медийни сделки, които тласкат лигите да намират нови фенове в чужбина, а НФЛ вече играе мачове по целия свят, НБА вече не гони зрители. Тя изгражда бъдещето на баскетбола.

Най-скъпоплатените играчи в НБА за 2025 г.

Как и кога смята да пробие НБА в Европа?

По темата за новата лига още през март 2025 г. разговори проведоха комисарят на НБА Адам Силвър и генералният секретар на ФИБА Андреас Заклис. Самите те разкриха и как би изглеждала тя.

"Нашите собственици са ентусиазирани от тази идея. Очаква се лигата да се състои от 12 постоянни отбора и четири ротационни тима на годишна база, но това може да се промени. Ние сме в текущи дискусии със съществуващи клубове, някои от тях големи световни марки, и разбираме, че има огромен интерес”, заяви тогава Адам Силвър.

"Ще уважаваме традицията на европейския баскетбол, традицията на откритите лиги. Ще вземем най-доброто от двете системи, може да се появят нови зали, нови клубове. Има толкова много промени в медиите и стрийминга. Не става въпрос само за това как стриймвате, а за нови възможности на множество пазари. Въпросът е как ще направим нещата по различен начин с нашия опит и опита на ФИБА“, допълни комисарят на НБА.

В Европа имаме пирамидална спортна система, няма NCAA, така че също трябва да развиваме таланти. Това направихме преди 35 години със споразумението ФИБА-НБА за използване на професионални играчи в състезанията на националните отбори. Трябва да играете срещу най-добрите, за да се подобрявате", бе мнението на Андреас Заклис.

Очаква се новата лига на НБА в Европа да стартира през октомври 2027 г.

За инвеститорите

НБА ще запази 50% дял в лигата. ФИБА, заедно със собствениците на отбори, също ще държат дялове в новата лига, според Bloomberg.

НБА планира да проведе частна конференция в Лондон в средата на този месец, за да се срещне с потенциални спонсори, медийни партньори и инвеститори. Съществуващите собственици на клубове от НБА също са проявили интерес към закупуване на дялове в европейски отбори.

На инвеститорите може да не е необходимо да влагат големи суми пари предварително, тъй като лигата обмисля да им позволи да правят това в продължение на няколко години. Съвсем скоро НБА ще отвори своя база данни, където те ще имат достъп до финансови прогнози и до друга ключова информация.

Александър Везенков сред богаташите в Евролигата през 2025/2026 (ВИДЕО)

Кои клубове са цели на НБА? 

Според медиите на Стария континент, в последните месеци от НБА са провели разговори с Реал Мадрид, Фенербахче и АСВЕЛ. Според информация на Basketnews.com, испанският гранд няма намерение да подписва нов 10-годишен договор с Евролигата.

Сред целите на НБА са поне два тима от Франция. Това са АСВЕЛ, чийто собственик е бившият играч от лигата Тони Паркър, както и ПСЖ, който иска да създаде и баскетболен отбор.

НБА изследва възможности за привличане и на тимове от Великобритания, Германия и Италия.

Сблъсък с Евролигата

Евролигата обаче едва ли ще се предаде без бой. Влиянието на най-силната клубна надпревара на Стария континент може и да се поразклати в последно време, но продължава да бъде все така силно. По тази причина от Евролигата се обявиха против разговорите на НБА с клубове, които вече са подписали дългосрочни споразумения за участие в най-престижния европейски клубен турнир.

От Евролигата не спират дотук и дори са уведомили вече НБА с официално писмо, че са готови да прибегнат и до съд, за да защитят своите интереси. От турнира на богатите са убедени, че подобни преговори нарушават споразуменията на клубовете, подписани с Евролигата.

Докъде е готова да стигне НБА и ще стане ли още по-голямо напрежението в дуела й с Евролигата, предстои да разберем в следващите месеци. Но едно е сигурно - отвъд океана имат големи планове и ще направят всичко възможно, за да ги постигнат. 

