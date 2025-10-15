Наша съседка сваля цените на 2000 стоки с до 20%

Ето с колко по-евтини са различните видове стоки

До края на годината в Гърция ще се продават на по-ниски цени над 2000 стоки във веригите от супермаркети, съобщават от министерството на развитието. Намаленията са от 5% до 25%, в зависимост от марката на стоките.

През цялата нощ служителите им поставяха нови цени на рафтовете със стоки, защото намалението влиза в сила от днес. По новите цени на стоките се вижда, че не всички производители са съгласни на високи намаления, но всички цени са коригирани.

При брашното намалението е до 12%, 13% по-евтино се продава килограм ориз, минералната вода достигна по-ниска цена с 28%. При макароните единият от производителите сваля с 5%, друг с 13%. Производител на колбаси сваля дори цените с 30%.

Това е част от програмата на правителството за подобряване на жизнения стандарт на гърците, пише БНР. Всички социологически проучвания показват, че основно гърците са недоволни от високите цени на хранителните стоки.

