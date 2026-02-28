Наша съседка стана водещ център за ремонт на луксозни часовници

Колко струва ремонтът?

Истанбул се очертава като ключова дестинация за ремонт и реставрация на луксозни и маркови часовници, тъй като чуждестранните клиенти все по-често избират града заради конкурентните му цени и опитните му майстори, съобщава турската медия Daily Sabah.

Собственици на часовници от цяла Европа и други региони носят висок клас швейцарски и луксозни часовници в Истанбул, избирайки независими работилници пред оторизирани сервизни центрове у дома. Специалисти от индустрията казват, че тенденцията отразява комбинация от ценови предимства, техническа експертиза и нарастваща международна видимост.

Часовникарят Зекай Атач, който работи в занаята от 55 години, каза, че обслужва както местни, така и международни клиенти от магазина си в квартал Сиркеджи в Истанбул, където работи от 1990 г. Атач каза, че е започнал да учи професията в ранна възраст и по-късно се е специализирал в маркови и швейцарски часовници, извършвайки ремонти и пълни ревизии на световноизвестни модели.

Стойността на швейцарските часовници варира значително, каза Атач, варирайки от луксозни модели от начално ниво на стойност десетки хиляди турски лири до редки модели на цена до 100 000 долара.

Цените на ремонта в Истанбул обаче остават сравнително умерени по международни стандарти. Към тази година, средният ремонт на автоматични маркови часовници е около 19 000 турски лири (433 долара), докато ремонтът на хронографи може да достигне до 1000 долара в зависимост от сложността. Някои модели от висок клас, като например усъвършенстваните хронографи Rolex, изискват по-високи такси.

Атач каза, че търсенето от чужбина нараства постоянно. През последните две до три години броят на чуждестранните клиенти, пътуващи до Истанбул специално за ремонт на луксозни часовници, се е увеличил с около 30%. Той отбеляза, че клиентите редовно идват от страни като Швейцария, Германия, Франция, Норвегия и Финландия, като някои изпращат часовници от градове като Мюнхен редовно.

Освен ценообразуването, бързината и опитът са основни фактори. Атач каза, че много европейски часовникари получават официално обучение чрез специализирани училища, докато турските майстори обикновено учат занаята чрез десетилетия практическа работа, което им позволява да диагностицират и ремонтират сложни механизми ефективно.

Въпреки че някои ремонти може да са по-евтини в чужбина в зависимост от наличността на резервни части, Атач каза, че Истанбул остава конкурентен като цяло. Тъй като интересът към винтидж и луксозни часовници продължава да расте, представителите на индустрията очакват Истанбул да засили допълнително ролята си на регионален център за ремонт и реставрация на висок клас часовници.

