БГ Бизнес Наричат това българско село "Малкия Лондон"

Наричат това българско село "Малкия Лондон"

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това е и най-дългото село в България

Знаете ли, че Малкият Лондон е сгушен в прохода Предела – между величествените Рила и Пирин. Там, по протежение на цели 15 километра, се разлива най-дългото село в България – Градево.

Защо местните го наричат така?

Село Градево (област Благоевград) е разположено в Югозападен планов регион на България. То е част от община Симитли. Местните го наричат „Малкият Лондон“  заради множеството му махали, които са разположени по протежение на долината. Постоянните души са 159 като през лятото нарастват до близо 600. Местните кават, че в селото няма изоставени къщи, защото почти никой не продава имота си.

Селото е разположено край едноименната река, сред зелени склонове и чист въздух. Местността Лаговете предлага отлични условия за туризъм, а махалата Баба Цвета от години се развива като предпочитана вилна зона.

В центъра на Градево се издига паметна плоча в чест на местните жители, загинали в Отечествената война – Александър Кръстев, Аспарух Котев и Борис Вакадинов. Техните имена напомнят, че и това малко планинско село има своите страници в голямата история.

Градево е дало на България и значими творци. Тук е роден световно признатият художник Стоян Сотиров, който на смъртния си одър пожелава да бъде погребан в родното си село. Оттук тръгва и един от най-обичаните съвременни композитори - Димитър Янев, автор на химна на Симитли.

Малкият Лондон, дълъг 15 километра, но с хоризонт, който стига далеч отвъд планините.

