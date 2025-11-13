BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
Последвайте ни
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
Свят Швейцарските часовници поскъпват след облекчаване на митата от Тръмп

Швейцарските часовници поскъпват след облекчаване на митата от Тръмп

bTV Бизнес екип

САЩ традиционно са основният пазар за швейцарски часовници

Късното изявление на президента Доналд Тръмп в понеделник повиши настроенията на пазарите, след като водещите швейцарски часовникарски компании отчетоха ръст в цените на акциите си. Това се случи на фона на рязък спад от 55,6% в износа на часовници за САЩ през септември спрямо предходната година. Въпреки че властите в Берн запазиха мълчание относно преговорите с Вашингтон за евентуално намаляване на строгите мита, пазарите реагираха положително на сигналите от Белия дом, че сделка може да бъде сключена, предава Euronews.

Снимка: iStock

Акциите на Swatch, която има най-голямо присъствие в САЩ и произвежда изцяло в Швейцария, поскъпнаха с около 4,2%. Richemont, компанията зад марката Piaget, предпочитана от Тръмп, също се повиши с близо 2%, тъй като инвеститорите очакват, че евентуалното облекчаване на митата ще намали ценовия натиск върху американските търговци и ще стимулира поръчките преди празничния сезон. Междувременно Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия съобщи, че общият износ на часовници е спаднал с 3,1% на годишна база до 2 милиарда швейцарски франка (2,15 милиарда евро).

Леонардо ди Каприо стана новото лице на Rolex

Перспективите се подобриха след коментарите на Тръмп пред журналисти в Белия дом, в които той заяви, че САЩ работят по сделка за намаляване на митата върху швейцарския внос. Работим по нещо, което да помогне на Швейцария. Удряме ги твърде силно, а те са наш добър съюзник“, каза президентът. Той отхвърли слуховете, че тарифите може да бъдат намалени до 15% равнище, обичайно за държави, подписали споразумения със САЩ. От Министерството на икономическите въпроси в Берн потвърдиха, че преговорите по сделката напредват.

САЩ традиционно са основният пазар за швейцарски часовници. През 2024 г. износът към американския пазар е достигнал 4,3 милиарда швейцарски франка (4,6 милиарда евро), което представлява 16,8% от общия обем. След въвеждането на митата обаче значителна част от износа бе пренасочена към Обединеното кралство и Япония. Rolex, макар и не публично търгувана компания като Swatch и Richemont, също е била засегната. Главният изпълнителен директор Жан-Фредерик Дюфур се срещна с Тръмп по време на US Open през септември, за да обсъди последиците от тарифите. Според анализатори цените на швейцарските часовници в САЩ са се увеличили през 2025 г., като стоманените и ролковите модели са поскъпнали с едноцифрени до двуцифрени проценти от началото на годината. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата