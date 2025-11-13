Швейцарските часовници поскъпват след облекчаване на митата от Тръмп

САЩ традиционно са основният пазар за швейцарски часовници

Късното изявление на президента Доналд Тръмп в понеделник повиши настроенията на пазарите, след като водещите швейцарски часовникарски компании отчетоха ръст в цените на акциите си. Това се случи на фона на рязък спад от 55,6% в износа на часовници за САЩ през септември спрямо предходната година. Въпреки че властите в Берн запазиха мълчание относно преговорите с Вашингтон за евентуално намаляване на строгите мита, пазарите реагираха положително на сигналите от Белия дом, че сделка може да бъде сключена, предава Euronews.

Акциите на Swatch, която има най-голямо присъствие в САЩ и произвежда изцяло в Швейцария, поскъпнаха с около 4,2%. Richemont, компанията зад марката Piaget, предпочитана от Тръмп, също се повиши с близо 2%, тъй като инвеститорите очакват, че евентуалното облекчаване на митата ще намали ценовия натиск върху американските търговци и ще стимулира поръчките преди празничния сезон. Междувременно Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия съобщи, че общият износ на часовници е спаднал с 3,1% на годишна база до 2 милиарда швейцарски франка (2,15 милиарда евро).

Перспективите се подобриха след коментарите на Тръмп пред журналисти в Белия дом, в които той заяви, че САЩ работят по сделка за намаляване на митата върху швейцарския внос. „Работим по нещо, което да помогне на Швейцария. Удряме ги твърде силно, а те са наш добър съюзник“, каза президентът. Той отхвърли слуховете, че тарифите може да бъдат намалени до 15% – равнище, обичайно за държави, подписали споразумения със САЩ. От Министерството на икономическите въпроси в Берн потвърдиха, че преговорите по сделката напредват.

САЩ традиционно са основният пазар за швейцарски часовници. През 2024 г. износът към американския пазар е достигнал 4,3 милиарда швейцарски франка (4,6 милиарда евро), което представлява 16,8% от общия обем. След въвеждането на митата обаче значителна част от износа бе пренасочена към Обединеното кралство и Япония. Rolex, макар и не публично търгувана компания като Swatch и Richemont, също е била засегната. Главният изпълнителен директор Жан-Фредерик Дюфур се срещна с Тръмп по време на US Open през септември, за да обсъди последиците от тарифите. Според анализатори цените на швейцарските часовници в САЩ са се увеличили през 2025 г., като стоманените и ролковите модели са поскъпнали с едноцифрени до двуцифрени проценти от началото на годината.

