Левът почти изчезна: 3,9 млрд. лв. остават извън БНБ

Колко евробанкноти и евромонети са в обращение?

Към 27 февруари извън касите на Българската народна банка (БНБ) остават 3,9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 87 процента от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г. Това съобщава Българската народна банка (БНБ) на сайта си, цитирано от БТА.

От централната банка посочват, че към тази дата процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.

Снимка: iStock

От БНБ припомнят, че от 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия - разлика между изтеглените от и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети.) към 27 февруари са на обща стойност над 7,5 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението, информират още от БНБ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN