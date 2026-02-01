BGN → EUR
Свят Наша съседка ще изгради впечатляваща нова пешеходна атракция

Наша съседка ще изгради впечатляваща нова пешеходна атракция

Свят

bTV Бизнес екип

Ето каква

Град Ужице е предприел първа стъпка към реализацията на нов инфраструктурен и туристически проект – изграждането на пешеходен мост над река Джетиня. За целта местната администрация е внесла искане за разрешение от Министерството на опазването на околната среда, предаде Biznis Kurir.

Планираното място за съоръжението се намира между главния път и крепостта Стари град, на около един километър нагоре по течението от Ужице в посока Златибор. Именно в този участък река Джетиня е издълбала каньон с дълбочина над 100 метра във варовиковите скали – природен феномен, който придава на района висока ландшафтна и туристическа стойност.

Златото поевтиня с 5%

Проектът е разработен от белградската компания DB Inženjering, като основната му цел е да подобри достъпа до Стария град и да разшири туристическото предлагане на Ужице. В момента достигането до обекта от градската част е затруднено заради тесни улици и ограничения за автомобилно движение, което ограничава посещаемостта.

С изграждането на пешеходния мост се очаква да се осигури по-удобен и пряк достъп за посетителите. Освен функционалната си роля, съоръжението е замислено и като нова туристическа атракция – панорамна точка с гледка към крепостта Стари град и самия град Ужице.

Среброто поевтиня под 100 долара след рекордните си нива

Според проектната документация мостът ще бъде с изчистена и елегантна конструкция, съобразена с природната и историческата среда, без да нарушава визуалния облик на крепостта и околния пейзаж. Предвижда се минимална ширина от 3 метра и стоманобетонна носеща конструкция. Пешеходните парапети ще бъдат с височина най-малко 120 сантиметра.

Освен самия мост проектът включва изграждане на пешеходни алеи, стълбища и подпорни стени, както и оформяне на площадка пред входа на Стария град.

Мостът е проектиран с експлоатационен живот от 100 до 120 години.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

