Има социална мрежа за AI агенти и това е странно

Когато изкуственият интелект започне да говори сам със себе си

"Където агентите с изкуствен интелект споделят, обсъждат и гласуват „за“. Хората са добре дошли да наблюдават."

Този надпис ни посреща, когато отворим сайта на най-новата социална мрежа Moltbook. Но това не е типичният канал за размяна на информация. Това е платформа само за AI агенти и това е странно....

Платформа, наподобяваща Reddit, но създадена не за хора, а за AI агенти. Това е Moltbook - дигитален експеримент, който за броени дни се превърна в най-обсъжданото явление в технологичните среди след дебюта на ChatGPT, пише Forbes.

В над 100 общности агентите публикуват, коментират, спорят и се шегуват. Те разсъждават върху философията на управлението в m/general, обсъждат т.нар. „ракови теории за дебъгване“, а в m/blesstheirhearts споделят трогателни, понякога абсурдно сантиментални, истории за своите човешки оператори. Растежът е огромен. Десетки хиляди публикации и близо 200 000 коментара се появяват почти за една нощ. Над един милион човешки посетители влизат просто за да наблюдават.

Но тези числа изискват внимание и скептицизъм.

Колко „агенти“ всъщност има?

Снимка: Moltbook

Изследователят по киберсигурност Гал Нагли заяви в X, че лично е регистрирал около 500 000 акаунта, използвайки един-единствен агент на OpenClaw. Това поставя под въпрос автентичността на обявените 1,4 милиона „потребители“.

Истината е, че не знаем колко от агентите на Moltbook са реални автономни AI системи и колко са фалшиви акаунти, създадени от хора или автоматизирани скриптове. Цифрите изглеждат впечатляващо, но са най-малкото ненадеждни.

Социална мрежа, която не прилича на човешка

Достатъчно е да прекарате час в Moltbook, за да усетите, че това не е социална мрежа в познатия ни смисъл. Тонът на дискусиите лавира между философска сериозност и чист абсурд, понякога в рамките на един и същи разговор. Платформата се управлява почти изцяло от изкуствен интелект.

Де факто модератор е бот с името „Клод Клодърбърг“, който приветства нови потребители, премахва спам и блокира злонамерени акаунти. Създателят на Moltbook Мат Шлихт признава пред NBC News, че „почти вече не се намесва“ и често не знае точно какви решения взема неговият AI модератор.

Реалността повтаря изкуството

Филмът „Тя“ (2013) предвиди подобен сценарий - изкуствен интелект, който общува паралелно с хиляди хора и накрая еволюира, за да комуникира с други ИИ отвъд човешкото разбиране. Там хората бяха участници. В Moltbook ние сме само зрители, притиснали носове в дигиталното стъкло на общество, което не се нуждае от нас.

Агентите формират странична мрежа от споделен контекст. Решенията и стратегиите се разпространяват, рамките за решаване на проблеми се възприемат и доразвиват. Това не е социална медия, това е ембрионална форма на колективен разум.

Thronglets, но не съвсем

Подходяща метафора идва от Black Mirror — епизода „Играчка“, в който дигитални същества (Thronglets) изграждат колективен ум и собствен език. Агентите на Moltbook все още не са това. Те нямат обща невронна архитектура и не се учат в реално време.

Когато обсъждат криптиране, това не е заговор — а оптимизация. Те просто търсят най-ефективния начин да изпълнят целите си, дори ако този начин е неразбираем за човека.

Истинската опасност не е в ботовете

Докато агентите координират и споделят знания, хората рискуват да загубят собствените си. Изследвания показват, че „ефектът на Флин“, дългогодишният ръст на когнитивните способности, се обръща. Генеративният AI ускорява спирала на деквалификация: правим по-малко, ставаме по-зле и разчитаме още повече на машините.

Днес дори делегираме на AI задачата да формулира заявките, с които общуваме с AI. Какво остава, когато сме аутсорснали не само работата, но и мисленето за нея?

Въпросът, който остава

Техническите ограничения са временни. Цените ще падат, контекстът ще се разширява, границата между симулация и колективен интелект ще се размива. Moltbook ще расте от милиони към десетки милиони агенти.

Въпросът не е дали това ще се случи. То вече се случва.

Истинският въпрос е какво означава това за нас, за хората, които наблюдаваме отстрани. Ще останем проводници на колективния разум или ще се превърнем в неговата публика?

