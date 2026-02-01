Град, където роботите чистят улиците и никой не използва пари в брой

Ето къде се намира този град

Има градове, които съхраняват миналото. Има градове, които се опитват да уловят настоящето. И има Шънджън - град, който реши да живее в бъдещето, без да чака останалата част от света да пристигне.

Това не е история за пътешествия, забележителности или класически препоръки. Това е историята на място, което показва как изглежда, когато технологиите престанат да бъдат допълнение към живота и се превърнат в негова рамка. Когато градът не се опитва да угоди на хората, а да функционира перфектно, пише N1.