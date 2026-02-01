От днес депозитните банкомати поетапно започват да приемат евро

Част от банкоматите ще приемат левове, а други – евро.

От днес (1 февруари) депозитните банкомати на „Банка ДСК“ поетапно ще бъдат пренастроени за внасяне на евро, съобщиха от финансовата институция, цитирано от БТА.

През първия месец след въвеждането на еврото депозитните устройства на банката приемаха единствено левове. Целта беше да се осигури допълнителна възможност за внасяне на средства без посещение на банков офис и без изчакване на гише.

В преходния период от 1 до 6 февруари част от банкоматите ще приемат левове, а други – евро. През този период внасянето и на двете валути ще бъде без такса. От 7 февруари всички депозитни банкомати на „Банка ДСК“ ще приемат само евро, като за операциите ще се прилагат действащите тарифи на банката. За улеснение на клиентите устройствата ще бъдат обозначени със стикери, указващи дали приемат вноски в левове или в евро.

Банкоматите ще приемат евробанкноти с номинал 5, 10, 20, 50 и 100 евро. Важно е банкнотите да не бъдат сгънати или скъсани. В зависимост от модела на устройството, при една трансакция могат да се внесат между 40 и 150 банкноти, като клиентите трябва да спазват указанията за посоката на поставяне на банкнотите.

До 30 юни 2026 г. в банковите клонове левовете могат да се обменят в евро или да се внасят по сметка без такса. Българската народна банка ще обменя левове в евро безсрочно, без такса и в неограничено количество.

