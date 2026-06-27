Таен крайбрежен град с вино от 2,50 евро и достъп до четири малки острова

Вижте къде е той

В началото на 2000-те години Хърватия беше скритото бижу на Европа - недокосната от тълпи, тя беше напълно извън туристическата карта. Но след като страната се присъедини към ЕС през 2013 г., това се промени изцяло и Хърватия скоро се превърна в „it“ дестинация, с тълпи от купонджии, насочващи се към Сплит и Хвар, и летовници, търсещи красивите плажове наблизо, пише Daily Mail.

В днешно време Хърватия едва ли е уникална дестинация за пътуване, ставайки жертва на същата съдба като други пренаселени европейски дестинации.

Но това не важи за цялата страна

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Разположен в северната част на Адриатическо море, Риека е по-малко известният крайбрежен град на Хърватия, с крайбрежни гледки към морето и алпийски пейзажи на Динарските Алпи. Тайният крайбрежен град предлага цялата красота, плажни пейзажи и слънце на популярните региони - без тълпи от туристи.

Разположена на пет часа път с кола от Сплит, Риека се намира в залива Кварнар в Западна Хърватия и е известна като „портала“ към хърватските острови Крък, Црес, Раб и Лошинь.

Що се отнася до храната и напитките, цените са по-достъпни от други градове в Хърватия, като чаши вино струват 2,50 евро. Крайбрежният град дори беше удостоен със званието „Европейска столица на културата“ през 2020 г. заради редицата си нови музеи.

С ниски цени и кратко време за пътуване, Риека е една от най-изгодните бази за пътуване между островите в Хърватия.

Крък е най-лесният за пътуване, без нужда от ферибот, като автобусите струват 6–10 евро на човек до остров, пълен с плажове, лозя и градчета в пастелни цветове. С достъпни цени и целия блясък на други места за почивка, това е чудесна хърватска алтернатива.

До Крес, до който може да се стигне с ферибот, може да се стигне за около 6–10 евро на човек. Островът предлага диви заливи и сурови пейзажи, идеални за по-спокойни бягства.

Закупуването на разходка с катамаран на цена от 10 до 15 евро ще отведе британците до Раб, който е известен с редките си пясъчни плажове и оживения си средновековен център.