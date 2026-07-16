Наша съседка се оказа най-скъпият пазар за iPhone в света

Според проучването, което изследва ценовите тенденции по света, в Турция най-новият модел на „Епъл“ – „айФон 17 Про Макс“ (iPhone 17 Pro Max) - в момента се предлага на цена от 132 999 турски лири (2 592 долара). Проучването отчита, че тази цена е малко над два пъти по-висока от цената на същия модел в САЩ, а за закупуването на въпросният телефон към момента са нужни над четири минимални месечни заплати в Турция.

Основна причина за значителната разлика в цената на „айФон“ в Турция са различните допълнителни данъци, които турските потребителите дължат, и високата инфлация в страната, отбелязва „Търкиш минит“.

Турция прилага специален данък върху потреблението на мобилни телефони от 25 процента, 40 процента или 50 процента в зависимост от данъчната основа на различните модели. Телефоните с данъчна основа над 9000 лири, сред които са повечето модели на „Епъл“, попадат в най-високата категория от 50 процента според действащата система за таксуване.

За телефоните в Турция се дължи и още една допълнителна такса. Наред със стандартната в Турция ставка на данъка върху добавената стойност от 20 процента мобилните телефони в страната се облагат и с допълнителна 12-процентова такса, наложена от държавния радиотелевизионен оператор ТРТ.

Причина за високата цена на телефоните „айФон“ в Турция са и високите нива на инфлация, предаде БТА. По данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ) потребителските цени в страната са се повишили с 32,11 процента през юни спрямо същия месец на предходната година. Към днешна дата турската лира се търгува на курс 47 към 1 спрямо американския долар, като за последните 12 месеца тя е изгубила над 16 процента от стойността си спрямо него – факт, който също спомага за високите цени на някои вносни стоки.