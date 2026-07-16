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Свят Известен морски град спира продажбата на алкохол през нощта

Известен морски град спира продажбата на алкохол през нощта

bTV Бизнес екип

Ограничението ще важи за цялата територия на града и ще бъде в сила всеки ден от 21:00 часа вечерта до 6:00 часа

Хърватският крайбрежен град Макарска въведе забрана за продажба на алкохолни напитки в търговските обекти през нощните часове, превръщайки се в първия град в страната, който предприема подобна мярка. Това съобщи хърватското издание „Ютарни лист“, цитира БТА. 

Ограничението ще важи за цялата територия на града и ще бъде в сила всеки ден от 21:00 часа вечерта до 6:00 часа на следващата сутрин. Забраната обхваща всички магазини и други търговски обекти, включително пекарни, магазини за тютюневи изделия и подобни места. Работното време на обектите няма да бъде променяно, а мярката няма да се прилага за ресторанти и заведения за хранене.

Снимка: iStock

От община Макарска обясняват, че през летния сезон градът, особено в старата му част и около градските плажове, често се сблъсква с големи събирания на хора на обществени места. Според местните власти тези събирания нерядко водят до силен шум, непристойно поведение, натрупване на значителни количества отпадъци и прояви на вандализъм в историческия център.

Според общината проблемът е пряко свързан с лесния достъп до алкохол в късните часове на нощта, а новата мярка има за цел да ограничи негативните последици от това. Властите подчертават, че решението е част от усилията за подобряване на реда и качеството на живот както за местните жители, така и за посетителите.

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„Решението е насочено към постигане на баланс между качеството на живот на гражданите, икономическите интереси, нуждите на туристите и опазването на културното наследство и идентичността на града“, се посочва в съобщение на общината, цитирано от „Ютарни лист“. Според местните власти мярката е част от стремежа на Макарска към устойчиво развитие, което поставя интересите на гражданите в центъра.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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