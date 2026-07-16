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Свят Аржентина е на финал: Докато Меси води отбора към титлата, спонсорите му прибират големите печалби

Аржентина е на финал: Докато Меси води отбора към титлата, спонсорите му прибират големите печалби

Свят

bTV Бизнес екип

Той печели около 70 млн. долара годишно извън футбола от партньорства

Аржентина е на втори пореден световен финал! Действащият шампион си осигури място в битката за трофея след драматичен обрат за 2:1 срещу Англия на Мондиал 2026. Големият вдъхновител отново беше Лионел Меси, който се отличи с две асистенции. Докато капитанът на „гаучосите“ блести на терена, неговите бранд партньори също извличат сериозни ползи. Сред тях е Icons Memorabilia – компания, която вече две десетилетия работи с аржентинската суперзвезда и успешно капитализира огромния интерес към неговия имидж.

Снимка: Reuters

По време на финала на Световното първенство в Катар през 2022 г. изпълнителният директор на Icons Memorabilia Дан Джеймисън, въпреки че е роден в Ливърпул и носи фланелка на Англия, всъщност е подкрепял Аржентина. Причината е проста – компанията му има ексклузивно партньорство с Меси още от 2006 г., когато той все още е тийнейджър. Оттогава Icons Memorabilia е продала безброй артикули с неговия подпис, а Мондиалът в Катар е донесъл рекордни приходи. По думите на Джеймисън пред Sportico, турнирът през 2022 г. е генерирал между 8 и 10 млн. долара продажби за цялото продуктово портфолио на компанията.

Велик обрат! Меси вдъхнови Аржентина за втори пореден световен финал

Четири години по-късно ефектът „Меси“ изглежда още по-силен. 39-годишният нападател изведе Аржентина до финала на Световното първенство, а представянето му продължава да увеличава стойността на неговите партньорства. „Никога не съм си мислил, че ще видя връх като този в Катар, но сега сме на същото ниво и дори можем да го надминем. Той ще бъде историята на това Световно първенство. От наша гледна точка искаме да стигне до финала и да го спечели“, коментира Джеймисън.

След преминаването си в Интер Маями през 2023 г. Меси допълнително увеличи търговската си стойност на американския пазар. Според данни на Sportico той печели около 70 млн. долара годишно извън футбола от партньорства с Adidas, Mastercard, Michelob Ultra и още над дузина глобални марки. Повече приходи извън спорта реализират единствено ЛеБрон Джеймс и Шохей Отани, докато Кристиано Роналдо остава малко зад аржентинеца. В същото време Меси става все по-селективен при избора на нови партньори, което прави сътрудничеството с него още по-ексклузивно. Според маркетингови специалисти стандартна глобална сделка с аржентинеца вече струва около 4 млн. долара, като сумата нараства при включване на публикации в социалните мрежи, участия и допълнителни ангажименти.

Снимка: Reuters

Според Алекс Сориано, вицепрезидент по глобалните партньорства в Innovative Partnerships Group, „доверието, което Меси носи на една марка, е абсолютно несравнимо“. Макар да не е ясно дали силното му представяне на Мондиала вече е довело до нови предложения, настоящите му партньори се възползват максимално от момента. Stanley 1913 вече отчита силни продажби на лимитирана колекция, посветена на звездата, а Lowe's разширява кампанията си с повече съдържание в социалните мрежи, дигиталните канали и рекламните активности. И двете компании подписаха договори с Меси през 2024 г., след пристигането му в Южна Флорида.

Лионел Меси не съществува!

Междувременно Icons Memorabilia е генерирала близо 45 млн. гледания в Instagram само с видеоклипове от една автограф сесия на Меси, като едно от тях беше споделено и в неговия профил с над 511 млн. последователи. Компанията получава приблизително по 1000 автографа четири пъти годишно като част от ексклузивното си световно споразумение с футболиста, при което печалбите се разпределят. Партньорството на практика е доживотно и се подновява на всеки пет години. Според Джеймисън интересът към подписа на Меси няма да изчезне и след края на кариерата му. „След като веднъж си се превърнал в легенда, може да продаваш по-малко от пика си, но ще продаваш завинаги. Когато той се оттегли, ще продължим да напомняме на всички, че Меси беше най-великият“, заключава той. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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