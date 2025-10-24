1 USD
1.68708 BGN
Петрол
65.71 $/барел
Bitcoin
$111,335.0
Последвайте ни
1 USD
1.68708 BGN
Петрол
65.71 $/барел
Bitcoin
$111,335.0
Свят Наша съседка изпревари Германия и стана най-големият производител на стомана в Европа

Наша съседка изпревари Германия и стана най-големият производител на стомана в Европа

Свят

bTV Бизнес екип

През миналата година страната е произвела 39,6 млн. тона стомана

Турция се изкачи на първо място в Европа и седмо в света по производство на стомана през първите осем месеца на 2025 г., съобщи генералният секретар на Асоциацията на турските производители на стомана (TCUD) Вейсел Ян, цитиран от в. „Сабах“.

През миналата година страната е произвела 39,6 млн. тона стомана, като вече изпреварва Германия (37,2 млн. т). На световно ниво лидер остава Китай с 1 млрд. тона, следван от Индия, Япония, САЩ и Русия.

Тези сектори ще усетят първи положителен ефект от еврозоната

Ян подчерта, че турската стоманодобивна индустрия се отличава с гъвкаво и устойчиво производство, което продължава дори при глобални кризи като пандемията от Ковид-19.

Секторът изнася за над 180 държави, но е изправен пред предизвикателства заради протекционистични мерки в САЩ, ЕС и други държави, които ограничават пазара за износ, каза още той. Това, според него, може да засегне турските продажби в Европа и да намали рентабилността на сектора, предаде БГНЕС.

Бичият пазар на пауза: Златото коригира цената, 8% спад след рекордното рали

Въпреки това, индустрията инвестира активно в зелена трансформация и производство на стомана с висока добавена стойност, особено за нуждите на автомобилния, енергийния, отбранителния и корабостроителния сектор.

По данни на TCUD, степента на използване на производствения капацитет е около 63%, а зависимостта от вносни суровини достига 48% – повече от два пъти над средното за ЕС. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата