Наша съседка изпревари Германия и стана най-големият производител на стомана в Европа

През миналата година страната е произвела 39,6 млн. тона стомана

Турция се изкачи на първо място в Европа и седмо в света по производство на стомана през първите осем месеца на 2025 г., съобщи генералният секретар на Асоциацията на турските производители на стомана (TCUD) Вейсел Ян, цитиран от в. „Сабах“.

През миналата година страната е произвела 39,6 млн. тона стомана, като вече изпреварва Германия (37,2 млн. т). На световно ниво лидер остава Китай с 1 млрд. тона, следван от Индия, Япония, САЩ и Русия.

Ян подчерта, че турската стоманодобивна индустрия се отличава с гъвкаво и устойчиво производство, което продължава дори при глобални кризи като пандемията от Ковид-19.

Секторът изнася за над 180 държави, но е изправен пред предизвикателства заради протекционистични мерки в САЩ, ЕС и други държави, които ограничават пазара за износ, каза още той. Това, според него, може да засегне турските продажби в Европа и да намали рентабилността на сектора, предаде БГНЕС.

Въпреки това, индустрията инвестира активно в зелена трансформация и производство на стомана с висока добавена стойност, особено за нуждите на автомобилния, енергийния, отбранителния и корабостроителния сектор.

По данни на TCUD, степента на използване на производствения капацитет е около 63%, а зависимостта от вносни суровини достига 48% – повече от два пъти над средното за ЕС.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN