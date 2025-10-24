Тези сектори ще усетят първи положителен ефект от еврозоната

Членството на България в еврозоната създава възможности

Над половината от българската икономика веднага ще усети положителни ефекти от смяната на лева с еврото още на 1 януари, показва анализ на Фискалния съвет. Първи ще спечелят секторите, които са ориентирани към износ и търгуват и сега в евро.

Сериозни ползи ще има също така за туризма и държавното управление. От бизнеса обаче предупреждават, че смяната на валутата ще предостави възможности, но компаниите биха спечелили само ако се възползват от тях. Кои са първите плюсове от преминаването към единната европейска валута и за какво трябва да внимава държавата.

Стокооборотът между България и останалите страни в Европейския съюз е над два и половина пъти повече от следващата държава, с която търгуваме, показват данните на икономическото министерство.

"Това, което очакваме след като еврото официално стане валута в България, подобряване на бизнес климата. На първо време ще има подобряване на рейтинга на страната, най-вероятно с една и две стъпки, което ще доведе до намаляване на цената на финансиране както за бизнеса, така и за държавата", каза Дончо Барбалов, зам.-министър на икономиката пред БНТ.

Първите сектори, които ще усетят положителната промяна са банките, промишлеността, туризма, информационните технологии и държавното управление, сочи анализа на Фискалния съвет. Трите основни предимства на еврото са свързани с отпадане на валутния риск, транзакционните разходи и по-лесното финансиране.

"Най-важното за нашия отрасъл са финансовите инструменти, които ще ни предостави както ЕЦБ, така и европейските финансови институции. Нашият бизнес е много финансово енергоемък, трябва да имаш добри финансови средства", обясни доц. д-р инж. Иван Митев, изп. директор и член на УС на БМГК

Минният бранш е и секторът с едни от най-високите заплати у нас. Продукцията му основно се продава в чужбина.

"Пример за това са каолинът, кварцовият пясък, скалнооблицовъчните материали, които търгуваме с Гърция, с Италия, суровините, които изнасяме за Италия като фаянс и така нататък, както и металните полезни изкопаеми, които се търгуват на международните борси".

Очаква се и последните шест месеца преди приемането на еврото да нарасне инвеститорският интерес към страната, сочи опитът в останалите държави.

"На 1 януари няма да се случи чудо, но постепенно започват тези положителни промени да оказват своето влияние, дори бих казал, че ние вече виждаме някои положителни промени защото през първото тримесечие на тази година имаме почти 28% увеличение на директните чужди инвестиции в страната над 1,1 млрд. евро", посочи Дончо Барбалов.

Създаването на по-добри условия обаче не означава автоматично печалба, предупреждават от една от най-големите работодателски организации.

"Много е важно да кажем, че членството на България в еврозоната създава възможности. Нищо не се случва с магическа пръчка, просто имаме повече отворени врати, повече възможности. Всеки, който се възползва от тях, ще подобри своето благосъстояние, това важи както за предприятията така и за българските граждани", заяви Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК.

Важно е и страната да вземе поуки от грешките, които са допускали досега присъединилите се към еврозоната.

"Ние сме 21-вата държава, която въвежда еврото, така че след нас има още поне три четири на опашката - те ще гледат нашия пример", смята Дончо Барбалов.

Един от неработещите примери е въвеждането на таван на цените на храните в Хърватия, който досега не дава необходимите резултати, предупреждават от бизнеса.

"Тук е много важно опитът на държавата да пресече спекулата с цените, да не се превръща в административен произвол, защото границата е много тънка. Докъде целта оправдава средствата и докъде тежестта става прекомерна и се превръща в административен натиск", коментира Станислав Попдончев.

Според Министерството на икономиката засега пазарът е спокоен и не трябва да се създава паника у хората.

"Това с цените малко го преекспонираме, има си естествен инфлационен процес, не мисля, че на този етап можем да говорим за някакво засилване. Ако няма някакви сериозни външни ценови шокове както с енергоносителите преди две три години не мисля, че има основания за сериозни притеснения.

За да се избегнат злоупотребите и измамите, държавата ще засили и информационната си кампания.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN