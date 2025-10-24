Бичият пазар на пауза: Златото коригира цената, 8% спад след рекордното рали

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
ЕК обвинява Meta и TikTok в неспазване на законодателството
Те може да бъдат глобени с до 6% от годишните си приходи
"Всеки път предупреждавам да не гледаме на златото като на спекулативен продукт", коментира Макс Баклаян
Цената на златото претърпя спад от почти 8%, тръгвайки от близо 4400 долара за унция и достигайки стойности от малко над 4000 долара. След това котировките на жълтия метал намериха дъно във вторник и се повишиха до 4113 долара, връщайки се на нивата от 12 октомври, пишат от Tavex.
Фундаменталните движещи сили в бичия пазар на златото се запазват – огромният натрупан дълг в развитите икономики, ескалиращата геополитическа несигурност и очакванията за все по-разхлабена парична политика.
Към това в последно време се добавя и ново притеснение – фалити на американски компании, проблеми в банковата система на САЩ и пресъхване на ликвидността в ключови кредитни пазари. Всичко това подхранва перспективите за нови ценови върхове в следващите месеци и години.
Краткосрочният катализатор за корекцията остава неясен – много анализатори сочат края на празничния период в Индия – но така или иначе невероятно бързият ръст в цената от последните седмици предполагаше навлизането на спекулативни капитали, които напускат пазара толкова бързо, колкото са се появили на него.
Извиващите се опашки пред търговците на инвестиционно злато не само в България, но и в градове като Токио, Лондон и Сидни подсказваха определено претоварване на пазара, породено от масовото навлизане на купувачи на дребно.
„Само от началото на септември до корекцията през миналата седмица скокът в цената беше близо 1000 долара за тройунция. Секторът се нуждаеше от охлаждане, за да могат купувачите да не навлизат в поведение тип „мания“ и да преценяват по-рационално своите инвестиции“ – коментира Макс Баклаян от Tavex.
„Не е случайно, че аз всеки път предупреждавам да не гледаме на златото като на спекулативен продукт, а като на дългосрочен инвестиционен актив. Съветваме нашите клиенти да купуват злато с поне петгодишна перспектива, точно за да избегнат загуби от такъв тип неизбежни корекции по пътя на цената нагоре“ – допълва Баклаян.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Те може да бъдат глобени с до 6% от годишните си приходи
Страните от ЕС са произвели 6 милиона тона паста на стойност 9,1 милиарда евро през 2024 г.
Инициативата ще се проведе на 15 и 16 ноември