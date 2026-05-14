Пътуваме с един билет за влак из цяла Европа? Възможно ли е?

Какво предвиждат новите правила, предложени от Европейската комисия

Пътуващите с влак в Европейския съюз ще могат да купуват единен билет за цялото си пътуване, включително за всички прекачвания, в рамките на една транзакция. При изпусната връзка те ще имат право на помощ, пренасочване, възстановяване на суми и компенсации. Това предвиждат новите правила, предложени от Европейската комисия, чиято цел е да улеснят резервирането на железопътни пътувания в ЕС, особено при трансгранични маршрути и комбиниране на различни оператори.

Според предложенията платформите за продажба на билети ще трябва да представят офертите по прозрачен и неутрален начин, включително по критерии като цена, продължителност на пътуването и въглеродни емисии. Големите железопътни компании ще бъдат задължени да предоставят билетите си и на независими онлайн платформи. Когато пътник закупи комбинирано пътуване чрез една платформа и в една търговска операция, той ще получава единен билет, дори отделните отсечки да се изпълняват от различни превозвачи.

Новите правила ще гарантират право на обезщетение и съдействие при изпусната връзка. Пътниците ще могат да избират между пренасочване до крайната дестинация без допълнително заплащане или възстановяване на стойността на билета. При сериозно закъснение те ще имат право и на храна, напитки, както и настаняване при необходимост от нощувка, пише "Сега".

Европейската комисия предлага още железопътните оператори да бъдат задължени да пускат билетите си в продажба поне пет месеца преди пътуването, ако услугата вече присъства в разписанието. Това ще даде на пътниците повече сигурност и възможност за планиране. В същото време операторите ще могат да актуализират цените и да добавят нови услуги, които трябва да се появяват своевременно в системите за продажба.

Предвижда се и онлайн платформите с господстваща пазарна позиция да показват всички налични железопътни услуги в съответната държава. При поискване те ще бъдат длъжни да продават и билети на конкурентни оператори.

Предложенията предстои да бъдат разгледани от Европейския парламент и държавите членки по стандартната законодателна процедура.