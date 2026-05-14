1 USD
1.1738 BGN
Петрол
105.95 $/барел
Bitcoin
$79,498.2
Пътуваме с един билет за влак из цяла Европа? Възможно ли е?

bTV Бизнес екип

Какво предвиждат новите правила, предложени от Европейската комисия

Пътуващите с влак в Европейския съюз ще могат да купуват единен билет за цялото си пътуване, включително за всички прекачвания, в рамките на една транзакция. При изпусната връзка те ще имат право на помощ, пренасочване, възстановяване на суми и компенсации. Това предвиждат новите правила, предложени от Европейската комисия, чиято цел е да улеснят резервирането на железопътни пътувания в ЕС, особено при трансгранични маршрути и комбиниране на различни оператори.

Според предложенията платформите за продажба на билети ще трябва да представят офертите по прозрачен и неутрален начин, включително по критерии като цена, продължителност на пътуването и въглеродни емисии. Големите железопътни компании ще бъдат задължени да предоставят билетите си и на независими онлайн платформи. Когато пътник закупи комбинирано пътуване чрез една платформа и в една търговска операция, той ще получава единен билет, дори отделните отсечки да се изпълняват от различни превозвачи.

Европейска страна започва тестове на автономното управление на автомобилите Tesla

Новите правила ще гарантират право на обезщетение и съдействие при изпусната връзка. Пътниците ще могат да избират между пренасочване до крайната дестинация без допълнително заплащане или възстановяване на стойността на билета. При сериозно закъснение те ще имат право и на храна, напитки, както и настаняване при необходимост от нощувка, пише "Сега".

Европейската комисия предлага още железопътните оператори да бъдат задължени да пускат билетите си в продажба поне пет месеца преди пътуването, ако услугата вече присъства в разписанието. Това ще даде на пътниците повече сигурност и възможност за планиране. В същото време операторите ще могат да актуализират цените и да добавят нови услуги, които трябва да се появяват своевременно в системите за продажба.

Предвижда се и онлайн платформите с господстваща пазарна позиция да показват всички налични железопътни услуги в съответната държава. При поискване те ще бъдат длъжни да продават и билети на конкурентни оператори.

Предложенията предстои да бъдат разгледани от Европейския парламент и държавите членки по стандартната законодателна процедура.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

