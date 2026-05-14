Две трети от вноса на втечнен природен газ в Европа ще идва от САЩ

bTV Бизнес екип

Този дял може да продължи да расте, ако бъдат сключени нови дългосрочни договори за доставки

Очаква се през 2026 г. Европа да получава почти две трети от вноса си на втечнен природен газ от САЩ, сочи нов доклад на Института за енергийна икономика и финансов анализ (IEEFA), предава Еuronews. Според анализа зависимостта на европейските държави от американски LNG ще продължи да нараства, тъй като ЕС ускорява усилията си за постепенно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива.

Докладът посочва, че САЩ могат да осигурят близо две трети от европейския внос на втечнен природен газ още през следващата година. Така Вашингтон допълнително ще затвърди водещата си позиция на европейския газов пазар след промените в глобалните енергийни потоци, предизвикани от войната в Украйна и напрежението в Близкия изток. Според IEEFA през 2025 г. американският LNG вече е формирал 57% от общия внос на Европа — значително повече в сравнение с периода преди войната.

От организацията предупреждават, че този дял може да продължи да расте, ако сегашните тенденции се запазят и бъдат сключени нови дългосрочни договори за доставки. Данните идват в момент, когато европейските правителства се стремят напълно да прекратят вноса на руски газ до 2027 г. в рамките на стратегията REPowerEU на Европейската комисия. След 2022 г. страните от ЕС рязко увеличиха покупките на LNG, основно от САЩ, за да компенсират намаляващите руски доставки по тръбопроводите.

IEEFA отбелязва, че тази промяна е помогнала за подобряване на краткосрочната енергийна сигурност на Европа, но едновременно с това е създала риск от прекалена концентрация на доставките. Според анализаторите замяната на зависимостта от руския газ със силна зависимост от един друг основен доставчик може да изложи Европа на бъдещи политически и пазарни сътресения.

В доклада се подчертава още, че американският втечнен природен газ обикновено е по-скъп от тръбопроводния заради допълнителните разходи по втечняване, транспорт и регазификация. Изчисленията на IEEFA показват, че между началото на 2022 г. и средата на 2025 г. държавите от ЕС са изразходвали около 117 милиарда евро за внос на LNG от САЩ. Междувременно редица европейски политици и регулатори вече предупреждават за рисковете от прекомерна зависимост от американските доставки.

България предаде план за отказ от руски газ

Въпреки че потреблението на газ в Европа намалява през последните години заради високите цени, индустриалната слабост, енергийните икономии и по-бързото навлизане на възобновяеми източници, няколко държави продължават да разширяват LNG инфраструктурата си. Германия, която преди разчиташе основно на руски тръбопроводен газ, бързо изгради плаващи терминали за LNG и се превърна в един от най-големите купувачи на американски втечнен природен газ в Европа. Анализатори обаче предупреждават, че континентът може да изгради прекомерен капацитет за LNG внос, докато дългосрочното търсене на природен газ вероятно ще продължи да отслабва в хода на енергийния преход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

