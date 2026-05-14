Курсът на еврото и долара за 14 май 2026 г.

Курсът на еврото отстъпва леко спрямо долара, като единната валута се разменя за 1,1701 долара, или с 0,1 на сто под нивото на затваряне вчера, предава БТА.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1715 долара. Единната валута поскъпва спрямо британската лира с 0,01 на сто до 0,8660 евро за лира, и с 0,02 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9154.