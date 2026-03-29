Наша съседка е номер 1 в класацията на места които може да посетим само по море

Проучване, проведено от BoatBooker, показа, че Гърция е страна номер едно, що се отнася до гастрономическите дестинации, до които може да се стигне само по море. По този начин Гърция се профилира като безспорна световна столица на културата „докирай и се нахрани“, след като зае първо място в световния списък с гастрономически дестинации, достъпни само по море.

В обширното проучване на BoatBooker, което включва повече от 1000 дестинации в 45 страни по света, Гърция убедително надминава всички останали, с цели 349 уникални ресторанта, които отговарят на строги критерии: достъп само по море, минимална оценка от 4,5 звезди и голям брой отзиви.

Въпреки че резултатите са впечатляващи в цялата страна, Сароническите, Йонийските и Додеканезките острови се открояват с най-висока концентрация на най-високи оценки, докато Хидра, Паксос и Сими са признати за най-последователните морски гастрономически центрове в Гърция.

Изследванията показват, че Средиземноморието продължава да бъде доминиращият център на островния кетъринг. Гърция, Хърватия и Италия заедно съставляват над 70 процента от всички ресторанти в света, които отговарят на критериите за „докирай и се храни“. Само Гърция включва цели 34 процента от световния брой, което на практика задава стандарта, когато става въпрос за инфраструктура, благоприятстваща морската достъпност, пише Euronews.

Въпреки че основният праг на изследването беше 4,5 звезди, специален кръг от дестинации успя да надмине дори този висок стандарт. Около 24 процента от ресторантите постигнаха почти перфектна оценка от 4,8 звезди или повече. Това показва, че оперативните изисквания на обектите с изключителен достъп до морето, като например снабдяване с гориво, управление на отпадъците и сезонна енергийна самоустойчивост, често са съпроводени с допълнителен ангажимент за качество и обслужване.



BoatBooker е обработил хиляди уникални записи и преживявания от опитни моряци по целия свят, за да избере най-добрите звезди за „докирай и се храни“ за 2026 г. А какви са критериите?

Достъп до морето: Подробна проверка на местоположението потвърди, че до ресторанта може да се стигне само с лодка или ферибот. Съоръжения, свързани с мост или път, са изключени, за да се запази фокусът единствено върху преживяването, при което пътуването до вечеря е ключова част от удоволствието.

Критерии за подбор: Всеки ресторант трябваше да има поне 100 проверени отзива в Google и минимална оценка от 4,5 звезди.

Претеглена оценка: За окончателното класиране е приложен специален претеглен индекс (скала от 0 до 100), който комбинира средната оценка и общия брой отзиви, като по този начин се осигурява балансирано сравнение на популярни ресторанти и по-малко известни „скрити скъпоценности“.

Географски подход (Гърция): Този метод допълнително подчертава ясното господство на Гърция, като същевременно осигурява балансирано международно представителство в окончателния индекс.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN