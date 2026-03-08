Тази страна е новият туристически скъпоценен камък в Европа

Страната е природен рай с пет национални парка

С население от едва 620 000 души, Черна гора се позиционира като луксозна дестинация редом с Испания и Хърватия. Правителството е ангажирано с качествен модел, който вече привлича 2,5 милиона посетители годишно.

Черна гора започва да прави силно впечатление в европейския туристически сектор. С население от малко над 620 000 души, тази малка страна, която може да се прекоси с кола за два часа от единия до другия край, е избрала модел за развитие на туризма, базиран на качеството, а не на количеството, пише Euronews .

Черна гора има почти недокосната природа, което предлага чудесни възможности за активен туризъм, особено за тези, които търсят автентични преживявания.

Цифрите подкрепят този оптимизъм. През последните години Черна гора е привличала 2,5 милиона посетители годишно, което е изключителна цифра за страна с нейния размер, осмата най-малка в Европа. Туризмът представлява около една четвърт от БВП, което го прави един от основните стълбове на националната икономика.

Черна гора е свързана с над 130 дестинации чрез директни полети от двете си международни летища: 60 ​​линии до Тиват и 70 до столицата Подгорица, а това лято бяха въведени директни полети от Мадрид и Барселона до тази балканска страна.

Кръстопът на културите

Разположена на историческия кръстопът между Изтока и Запада, Черна гора граничи със Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания и Косово. Това стратегическо положение е оставило разнообразен културен отпечатък, видим в архитектурата, гастрономията и традициите ѝ.

Компактният му размер ви позволява да изпитате изненадващи контрасти в рамките на един ден: закуска в планината и следобедно плуване в Адриатическо море.

Страната е природен рай с пет национални парка. Най-големият от тях, защитеният от ЮНЕСКО национален парк Дурмитор в северната част, привлича хиляди туристи от цяла Европа. Наблизо се намира каньонът Тара, вторият по дължина в света след Гранд Каньон в Колорадо, заобиколен от буйни гори и алпийски езера.

Адриатическо крайбрежие

Въпреки това, частта, която привлича най-много международни туристи, е почти 300-километровата брегова линия по Адриатическо море. Будва, с 2500-годишна история, е епицентърът на черногорския туризъм – Сен Тропе на Балканите, известен с нощния си живот, плажовете и луксозните си яхти.

Сред важните градове се открояват Цетине и Котор. Цетине, където се намира официалната резиденция на президента на страната, е бил бившата кралска столица на Черна гора (днес столицата е Подгорица), разположена между Бококоторския залив и Шкодренското езеро, най-голямото на Балканите.

Котор е укрепен град от средновековен произход, също под закрилата на ЮНЕСКО. Известен е като градът на котките, защото стотици от тях свободно се разхождат по улиците му под закрилата на общината, а освен това има и собствен Музей на котките. Которският залив, който се простира на 30 километра навътре в сушата, създава живописен пейзаж между планини и море.

В европейски контекст, където пътешествениците търсят автентични, устойчиви и различни преживявания, Черна гора се откроява като завладяваща алтернатива. Съчетанието от драматични планини, искрящо крайбрежие, богато историческо наследство и стратегически амбиции я прави едно от големите открития на континенталния туризъм.

