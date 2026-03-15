1 USD
1.1476 BGN
Петрол
103.86 $/барел
Bitcoin
$71,757.6
Най-щастливата страна в света предлага безплатни екскурзии за туристи

Най-щастливата страна в света предлага безплатни екскурзии за туристи

bTV Бизнес екип

Ето как да кандидатствате за участие в инициативата

Финландия кани туристи от цял свят да кандидатстват за седемдневно пътуване с покрити всички разходи, по време на което участниците ще могат да се насладят на типични за страната летни преживявания – сауна, къпане в езера и разходки сред природата.

Инициативата е на финландската туристическа организация Visit Finland и има за цел да покаже на посетителите какво означава да се „отпуснеш като финландец“.

Финландия често оглавява международните класации за най-щастлива страна в света. Според Visit Finland една от причините за това е силната връзка на хората с природата. За финландците редовното „презареждане“ сред езера, гори и чист въздух е важна част от начина на живот.

Желаещите да участват трябва да качат кратко видео в Instagram или TikTok, в което да се представят и да обяснят какво би означавало за тях едно лятно бягство във Финландия, предаде Euronews. След това кандидатите трябва да попълнят формуляр на сайта ChillLikeaFinn.com.

Във формуляра се изискват основни данни – имена на участниka, имейл адрес, профил в социалните мрежи и държава на пребиваване.

Срокът за кандидатстване е до 29 март, а пътуването ще се проведе през юни 2026 г..

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

