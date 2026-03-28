Наклонена църква в наша съседка краде славата на кулата в Пиза

Църквата "Света Богородица" в гръцкото село Ропото се е превърнала в необичайна туристическа атракция заради силния си наклон от 17 градуса, предаде Euronews. Храмът се намира в област Тесалия и е по-наклонен дори от кулата в Пиза. Това го прави едно от най-странните и впечатляващи места в региона.

Причината за необичайния му вид са свлачища и слягане на земята, които засягат района от десетилетия. Още през 60-те години започват да се появяват пукнатини в почвата, но те са пренебрегнати и строителството в селото продължава.

Критичният момент настъпва на 12 април 2012 г., когато след обилни валежи и натрупване на подпочвени води земята започва рязко да пропада. Сгради и пътища са разцепени, някои къщи са разрушени, а други започват да се свличат по склона.

В резултат над 300 семейства са принудени да напуснат домовете си. Въпреки това църквата „Света Богородица“ остава здрава - макар и силно наклонена - и сякаш „се противопоставя“ на гравитацията. Тя е масивна и внушителна, но вътрешността й е необичайно семпла - стените са голи и без стенописи.

Днес мястото привлича посетители, които искат да усетят странното усещане вътре в храма. Според хора, които са били там, дори изкачването на стълбите е трудно, а усещането за загуба на равновесие е почти неизбежно.

Макар селото да е почти изоставено, малцина все още живеят там в импровизирани постройки, докато земята продължава бавно да се свлича.

