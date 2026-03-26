Най-продаваната марка електрически автомобили в света влиза в България

Първият шоурум и сервиз на марката ще отвори врати на бул. „Христофор Колумб“ 43

С официална премиера в София днес BYD официално навлиза на българския пазар. Представителството на китайския производител у нас е поето от една от водещите автомобилни групи – Авто Юнион.

Първият шоурум и сервиз на марката у нас ще отвори врати в София до края на март на бул. „Христофор Колумб“ 43. Обектът ще съчетава продажби и пълно следпродажбено обслужване, включително оторизиран сервиз, модерна диагностична техника и наличност на оригинални резервни части.

През 2025 г. BYD реализира доставки от 4.6 милиона електрически и плъг-ин хибридни автомобила в световен мащаб, с което затвърждава позицията си на най-голям производител в този сегмент и един от най-бързо развиващите се автомобилни брандове в Европа.

Компанията следва вертикално интегриран модел, като разработва и произвежда самостоятелно ключови компоненти – батерии (включително технологията Blade Battery), електромотори и силова електроника. Това й позволява да оптимизира разходите, да ускорява внедряването на иновации и да поддържа конкурентни цени на международните пазари.

„Сътрудничеството ни с BYD е логична стъпка в развитието ни като водеща автомобилна група в България. Гордеем се, че можем да представим технологичен лидер от такъв мащаб. Нашата цел е да предложим на българските клиенти не просто автомобил, а достъп до бъдещето на мобилността, с гарантирано качество и професионален сервиз,“ заяви пред Forbes Петя Николова, председател на съвета на директорите на Авто Юнион.

Навлизането на BYD в България е част от по-широката експанзия на компанията, която вече присъства в над 100 държави на шест континента. Контролът върху ключовите технологии и производството се счита за едно от основните й предимства в засилващата се конкуренция на европейските пазари.

Авто Юнион е автомобилен холдинг, който обединява дейности от внос и дистрибуция до дилърство и следпродажбено обслужване. В структурата му влизат компании като „Ауто Италия“, „Н Ауто София“, „Булвария“ и „Мотохъб“. Чрез тях групата представлява марки като Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional и Maserati, както и оперира като дилър и оторизиран сервиз за Nissan и Opel.

През последните години групата разширява дейността си към азиатски производители, включително чрез партньорството си с Dongfeng Motor Corporation. Натрупаният опит в налагането на нови марки създава естествена основа за поемането на BYD.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN