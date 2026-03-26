Български финтех кредитор емитира облигации за 3 млн. евро

Българската финтех компания ITF Group издаде успешно четвърта по ред емисия облигации за 3 млн. евро. Целта е да се позволи на компанията да продължи динамичното си развитие и да ускори чувствително ръста на кредитното си портфолио.

ITF Group набра 3 млн. евро чрез нова облигационна емисия

Компанията е издала облигации за общо 3 млн. евро. Те носят 11% годишна лихва, която ще се изплаща на всеки 6 месеца. Срокът е 2 години, а цялата заета сума ще бъде върната наведнъж накрая.

Облигациите са предложени частно на инвеститори и след нужните процедури ще се търгуват на Българска фондова борса, както и предишните емисии на компанията. Посредник по сделката е ЕЛАНА Трейдинг. Това е четвъртата облигационна емисия на компанията

До момента ITF Group е издавала още три емисии:

2019 г. – 5 млн. лв.

2024 г. – 3.9 млн. евро

2025 г. – 8 млн. евро

Всички те се търгуват на борсата. С новите 3 млн. евро общо набраният капитал от компанията на българския пазар вече е над 18 млн. евро.

Емитирането на облигации означава, че дадена организация (компания, държава или община) официално издава и предлага за продажба нов дълг на финансовия пазар, за да набере капитал. Емитентът заема пари от инвеститори, като се задължава да изплати главницата и фиксирана лихва след определен период.

За какво ще се използват парите?

Основната цел е разширяване на кредитния бизнес на ITF Group. През 2025 г. компанията е отпуснала кредити за близо 75 млн. лв., а кредитният ѝ портфейл е нараснал до над 48 млн. лв.

За последните три години приходите са се удвоили до 35.5 млн. лв., печалбата е нараснала близо три пъти до 6.1 млн. лв.

Какво предстои през 2026 г.?

Компанията планира още по-бърз растеж, като развива сегашните си кредитни продукти, пуска нови, иновативни кредитни решения и увеличава лимитите по заемите, за да привлича по-кредитоспособни клиенти.

През втората половина на 2025 г. ITF Group придобива дялове в Klear, която е първата българска peer-to-peer платформа, и FinBiz Technologies. Това дава на компанията нови технологии и достъп до два нови пазара - кредитиране на т.нар. near-prime клиенти (хора с добра, но не перфектна кредитна история).

Във връзка с успешната облигационна емисия изпълнителният директор на ITF Group Светослав Ангелов заявява:

“Новият ресурс ще подкрепи ускорения ни растеж и ще ни помогне да навлезем и на нови пазарни ниши за допълнителна диверсификация и устойчивост на бизнеса. За пореден път българският капиталов пазар ни гласува изключително високо доверие. Радвам се, че дългогодишните ни усилия в тази посока се отплащат и гледаме още по-отговорно напред".

Повече за компанията

Финтех компанията, специализирана в небанково потребителско и бизнес кредитиране, оперира на пазара с онлайн кредитите SmileCredit, както и с първата българска платформа за peer-to-peer кредитиране Klear, която ITF Group придоби през 2025 г. Иновативната финансова институция е в топ 5 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България, а акциите ѝ се търгуват на сегмента ВЕАМ на БФБ.

