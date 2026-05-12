Гърция ограничава масовия туризъм с нови правила

В Родос, Кос, Санторини и Миконос вече ще важат по-строги условия за строителство

Гръцкото правителство представи програма, насочена към ограничаване на масовия туризъм в популярни дестинации, след като гръцката централна банка отчете близо 38 милиона посетители през миналата година, предаде ДПА.

Министърът на туризма Олга Кефалояни заяви на пресконференция, че целта е създаването на по-устойчив модел на туризъм с по-малко въздействие върху околната среда, плажовете и инфраструктурата. Министърът на околната среда Ставрос Папаставру определи програмата като „историческа реформа“.

Регионите ще бъдат разделени според степента на въздействие на туризма, като за популярни ваканционни острови като Родос, Кос, Санторини и Миконос ще важат по-строги условия за строителство.

На новите хотели в най-засегнатите островни райони ще бъде разрешено да разполагат с максимум 100 легла.

До мярката се стига, след като централната банка отчете рекорден брой туристи, посетили Гърция през миналата година. Санторини и Миконос се смятат за пренаселени през активния туристически сезон, а местните жители от години посочват задръстванията, недостига на вода, нарастващите наеми и претоварената инфраструктура като основни проблеми.

Строителните регулации ще бъдат затегнати, като нови хотели извън официално определените строителни зони ще бъдат разрешавани само върху големи имоти. В зависимост от региона те ще трябва да бъдат с площ между най-малко 8 и 16 хектара.

Целта е да се предотврати по-нататъшното хаотично застрояване на природния ландшафт.

Крайбрежните зони ще бъдат по-добре защитени, като няма да се допуска строителство на по-малко от 25 метра от морето, предаде БТА. Изключения ще бъдат позволени за пътища за достъп и евакуация.

Съответната министерска заповед се очаква да влезе в сила в края на юни.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN