Германия настоява TikTok да премине в европейски ръце

През февруари Европейският съюз предупреди TikTok, че трябва да промени своя „пристрастяващ дизайн“

Европейският бизнес на TikTok трябва да бъде „в европейски ръце“, следвайки примера на Съединените щати, заяви германският министър на културата Волфрам Ваймер.

Китайската компания ByteDance, собственик на TikTok, вече прехвърли контрола върху американските операции на платформата на съвместно дружество с мажоритарно американско участие в отговор на заплахата на Вашингтон да забрани дейността ѝ в САЩ.

„Твърдо съм убеден, че Европа трябва да последва американския пример и че структурата на собствеността на компанията трябва да бъде поставена на обсъждане“, заяви Ваймер пред журналисти преди срещата си с европейските си колеги в Брюксел.

„Това означава, че трябва да поставим европейския бизнес на TikTok в европейски ръце“, подчерта той, цитиран от АФП.

„TikTok събира данни за младите хора в Европа в невъобразимо голям мащаб. Тези данни се прехвърлят към сървъри, чийто произход не познаваме достатъчно добре“, добави министърът.

По думите му Европа не знае какво се случва с тази информация и „тук става дума за най-интимните данни на европейската младеж“.

TikTok се опитва да разсее опасенията на Европейския съюз относно сигурността на данните, като съхранява информацията на европейските потребители в Европа и ограничава достъпа до нея.

Платформата е обект и на проверки от страна на ЕС по правилата на блока за цифровото съдържание, припомни БГНЕС.

През февруари Европейският съюз предупреди TikTok, че трябва да промени своя „пристрастяващ дизайн“, в противен случай рискува сериозни глоби.

Компанията е разследвана и по отделна процедура, започната в края на 2024 г., за предполагаема чуждестранна намеса по време на президентските избори в Румъния.

