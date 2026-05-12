Свят Недостигът на петрол засяга дори цветните опаковки на снаксове

bTV Бизнес екип

Известен снакс ще прави опаковките си черно-бели

Първо поскъпнаха горивата. Сега дори чипсът не е защитен от глобалния недостиг на петрохимикали. В Япония гигантът при снаксовете Calbee, известен с популярния си картофен чипс, преминава от цветни към черно-бели опаковки на част от продуктите си, след като петролният недостиг, свързан с конфликта в Иран, сви световните доставки на мастила, съобщиха местни медии, пише The Business Insider.

Скритият виновник

Причината е нафтата – петролен дериват, използван за производство на разтворители и смоли за печатни мастила. Нафтата е и основна суровина за пластмаси, опаковъчни материали и лепила. Цените ѝ рязко поскочиха покрай конфликта в Иран.

Calbee не отговори на запитване за коментар, отправено от Business Insider.Япония зависи силно от вносна нафта, което я прави особено уязвима при нарушения на доставките.

САЩ пускат нови 53 млн. барела петрол от Стратегическия резерв

Натиск върху различни сектори

През последните седмици компании като производителят на тоалетни Toto и Panasonic предупредиха за забавяния в доставките и повишения на цените на материали на основата на нафта.В хранителната индустрия Calbee не е единствената фирма под натиск, свързан с нафтата.По-рано този месец Itoham Yonekyu – японски производител на обработени меса и готови храни – обяви, че планира да намали броя на използваните цветове в опаковките, за да ограничи разходите.

Държавата уверява в стабилност

Японските власти се опитват да успокоят опасенията от по-широк недостиг.Във вторник заместник-генералният секретар на кабинета Кей Сато заяви, че "засега няма непосредствен проблем с доставките на нафта в страната". Той допълни, че макар 40% от количествата да идват от Близкия изток, същият дял се произвежда вътрешно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

