Телефон или фотоапарат? Тествахме Oppo Find X9 Ultra

Новият модел бе представен на събитие на A1

Пазарът на смартфони напоследък стана малко скучен. Всички изглеждат еднакво, снимат подобно и обещават едно и също. Но появата на Oppo Find X9 Ultra буквално разбива статуквото. На събитие, организирано от A1, успяхме да разгледаме телефона по-отблизо и бързаме да споделим - това не е просто поредният лъскав флагман. Това е чудовищна камера, в която някак са успели да поберат и телефон.

„През последната една година брандът настъпва все по-сериозно на нашия пазар с огромно портфолио от модели във всички ценови сегменти“, сподели Александър Кръстев, старши мениджър устройства и аксесоари в А1 България. „А1 партнира изключително добре с Oppo, като всички техни флагмани са в нашето портфолио и тепърва ще развиваме това сътрудничество.“

Влади Кайтазов, търговски директор в OPPO България, допълни визията на марката: „Oppo и А1 инвестираха доста усилия, за да изградим бизнеса в България. Oppo започва стъпка по стъпка да пуска в Европа модерни устройства, фокусирани върху най-високия сегмент. Целта ни не е просто да продаваме телефони, а телефони, които остават в съзнанието на хората. Ще продължим тримесечие след тримесечие да пускаме все по-интересни устройства.“

Но какво всъщност трябва да знаем за устройството:

Дизайн като на фотоапарат, не като на телефон

Снимка: A1

Още с първия досег става ясно, че това устройство е вдъхновено от фотографията и по-специално от естетиката на Hasselblad. На събитието Борис Димитров, ритейл мениджър в Oppo България, обясни концепцията:

„Дизайнът е вдъхновен изцяло от професионалните фотоапарати. Самата камера не е стандартна и сферична, а е с нестандартни размери и форми. В България телефонът ще се предлага в два цвята – класическия „Тундра“ (Tundra Umber) и впечатляващия оранжев цвят, който е вдъхновен от красивите каньони в Америка.“

Веган кожата на гърба (Tundra Umber), металните детайли, гравираният модул на камерата и оранжевият физически бутон за снимане карат телефона да се усеща като компактен фотоапарат.

Камерата е най-амбициозната, слагана в смартфон

Снимка: A1

Това е първият смартфон с 50MP телефото обектив с 10× оптичен зуум (екв. 230 мм). На практика можете да снимате сцена на концерт или детайл от сграда на десетки метри разстояние с качество, което изглежда сякаш сте на метър. Oppo си партнират изключително успешно с шведската легенда във фотографията Hasselblad, за да създадат нещо невиждано досега.

„За първи път в смартфон се вграждат две камери по 200 мегапиксела“, подчерта Борис Димитров. „Самата леща е една от най-големите, поставяни в смартфон до момента. Тя пречупва светлината в много посоки, което спомага за перфектния оптичен зум.“

Камерата включва:

200MP основна камера със сензор Sony LYTIA 901

50MP ултраширока със Sony LYT-600

200MP телефото перископ със OmniVision OV52A (макро от 15 см)

50MP 10× перископ със сензор Samsung JNL

Поддържа се 20× хибриден зуум с оптично качество и до 120× дигитално приближение.

Рай за създателите на видео

Ако снимате за TikTok, YouTube или просто искате семейните архиви да изглеждат като Холивудски филм – Find X9 Ultra е вашето оръжие. Той поддържа 4K видео при 120 fps и 8K при 30 fps, при това с Dolby Vision на всички камери. Това означава невероятни цветове и свобода да кропвате и обработвате кадрите в постпродукция без пикселизиране.

Екран, на който реално можеш да се довериш

Екранът не е просто за скролване. 6.82-инчовият 2K LTPO AMOLED дисплей е калибриран така, че фотографите да могат да редактират кадрите си на място, вярвайки на цветовете. С до 144Hz опресняване и умопомрачителните 3600 нита яркост, ще виждате детайлите перфектно дори под най-силното лятно слънце. А очите ви са защитени благодарение на AI грижа и TÜV Rheinland сертификати.

Звяр под капака и батерия за дни наред

Снимка: A1

Зад камерите работи най-мощното сърце на пазара - Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, подкрепен от 12GB RAM и 512GB бърза памет. Няма игра, която да го затрудни, нито 4K видео, което да го накара да се замисли.

Докато Apple и Samsung все още избягват новите силициево-въглеродни батерии, Oppo се възползват максимално от тях. Батерията е с огромен капацитет от 7050 mAh (огромен скок спрямо 6100 mAh на миналогодишния модел). Този капацитет ви гарантира, че няма да останете без батерия по средата на фотосесията в планината.

Дори след цял ден интензивни снимки, телефонът без проблем ще ви покаже над 50% оставащ заряд вечерта. А когато се изтощи, на помощ идва 100W жично SuperVOOC зареждане (зарядното си е в кутията) и 50W безжично.

„Най-красивите неща са в задния ни двор“

Снимка: A1

По време на премиерата известният травъл блогър и създател на видео съдържание Мартин Граховски сподели своите реални впечатления от работата с устройството:

„При повечето съвременни телефони всичко седи твърде дигитално, изкуствено и преработено. При този телефон това усещане го няма. Едно от най-впечатляващите неща е естественият зуум. Черно-белите кадри са едни от най-красивите функции, които съм виждал. Този телефон ти дава възможност да разбереш, че най-красивите неща за снимане не са задължително на другия край на света, а често са в собствения ни заден двор.“

Ако фотографията е вашата страст и искате най-доброто от мобилните технологии в момента – Oppo Find X9 Ultra е устройството, което ще ви накара отново да се влюбите в технологиите.