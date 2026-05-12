Телефон или фотоапарат? Тествахме Oppo Find X9 Ultra

Телефон или фотоапарат? Тествахме Oppo Find X9 Ultra

Технологии

Айлин Дрикова

Новият модел бе представен на събитие на A1

Пазарът на смартфони напоследък стана малко скучен. Всички изглеждат еднакво, снимат подобно и обещават едно и също. Но появата на Oppo Find X9 Ultra буквално разбива статуквото. На събитие, организирано от A1, успяхме да разгледаме телефона по-отблизо и бързаме да споделим - това не е просто поредният лъскав флагман. Това е чудовищна камера, в която някак са успели да поберат и телефон.

„През последната една година брандът настъпва все по-сериозно на нашия пазар с огромно портфолио от модели във всички ценови сегменти“, сподели Александър Кръстев, старши мениджър устройства и аксесоари в А1 България. „А1 партнира изключително добре с Oppo, като всички техни флагмани са в нашето портфолио и тепърва ще развиваме това сътрудничество.“

Влади Кайтазов, търговски директор в OPPO България, допълни визията на марката: „Oppo и А1 инвестираха доста усилия, за да изградим бизнеса в България. Oppo започва стъпка по стъпка да пуска в Европа модерни устройства, фокусирани върху най-високия сегмент. Целта ни не е просто да продаваме телефони, а телефони, които остават в съзнанието на хората. Ще продължим тримесечие след тримесечие да пускаме все по-интересни устройства.“

Но какво всъщност трябва да знаем за устройството:

Дизайн като на фотоапарат, не като на телефон

Снимка: A1

Още с първия досег става ясно, че това устройство е вдъхновено от фотографията и по-специално от естетиката на Hasselblad. На събитието Борис Димитров, ритейл мениджър в Oppo България, обясни концепцията:

„Дизайнът е вдъхновен изцяло от професионалните фотоапарати. Самата камера не е стандартна и сферична, а е с нестандартни размери и форми. В България телефонът ще се предлага в два цвята – класическия „Тундра“ (Tundra Umber) и впечатляващия оранжев цвят, който е вдъхновен от красивите каньони в Америка.“

Веган кожата на гърба (Tundra Umber), металните детайли, гравираният модул на камерата и оранжевият физически бутон за снимане карат телефона да се усеща като компактен фотоапарат.

Камерата е най-амбициозната, слагана в смартфон

Снимка: A1

Това е първият смартфон с 50MP телефото обектив с 10× оптичен зуум (екв. 230 мм). На практика можете да снимате сцена на концерт или детайл от сграда на десетки метри разстояние с качество, което изглежда сякаш сте на метър. Oppo си партнират изключително успешно с шведската легенда във фотографията Hasselblad, за да създадат нещо невиждано досега.

„За първи път в смартфон се вграждат две камери по 200 мегапиксела“, подчерта Борис Димитров. „Самата леща е една от най-големите, поставяни в смартфон до момента. Тя пречупва светлината в много посоки, което спомага за перфектния оптичен зум.“

Камерата включва:

  • 200MP основна камера със сензор Sony LYTIA 901
  • 50MP ултраширока със Sony LYT-600
  • 200MP телефото перископ със OmniVision OV52A (макро от 15 см)
  • 50MP 10× перископ със сензор Samsung JNL

Поддържа се 20× хибриден зуум с оптично качество и до 120× дигитално приближение.

Рай за създателите на видео

Ако снимате за TikTok, YouTube или просто искате семейните архиви да изглеждат като Холивудски филм – Find X9 Ultra е вашето оръжие. Той поддържа 4K видео при 120 fps и 8K при 30 fps, при това с Dolby Vision на всички камери. Това означава невероятни цветове и свобода да кропвате и обработвате кадрите в постпродукция без пикселизиране.

Екран, на който реално можеш да се довериш

Екранът не е просто за скролване. 6.82-инчовият 2K LTPO AMOLED дисплей е калибриран така, че фотографите да могат да редактират кадрите си на място, вярвайки на цветовете. С до 144Hz опресняване и умопомрачителните 3600 нита яркост, ще виждате детайлите перфектно дори под най-силното лятно слънце. А очите ви са защитени благодарение на AI грижа и TÜV Rheinland сертификати.

Звяр под капака и батерия за дни наред

Снимка: A1

Зад камерите работи най-мощното сърце на пазара - Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, подкрепен от 12GB RAM и 512GB бърза памет. Няма игра, която да го затрудни, нито 4K видео, което да го накара да се замисли.

Докато Apple и Samsung все още избягват новите силициево-въглеродни батерии, Oppo се възползват максимално от тях. Батерията е с огромен капацитет от 7050 mAh (огромен скок спрямо 6100 mAh на миналогодишния модел). Този капацитет ви гарантира, че няма да останете без батерия по средата на фотосесията в планината.

Дори след цял ден интензивни снимки, телефонът без проблем ще ви покаже над 50% оставащ заряд вечерта. А когато се изтощи, на помощ идва 100W жично SuperVOOC зареждане (зарядното си е в кутията) и 50W безжично.

„Най-красивите неща са в задния ни двор“

Снимка: A1

По време на премиерата известният травъл блогър и създател на видео съдържание Мартин Граховски сподели своите реални впечатления от работата с устройството:

„При повечето съвременни телефони всичко седи твърде дигитално, изкуствено и преработено. При този телефон това усещане го няма. Едно от най-впечатляващите неща е естественият зуум. Черно-белите кадри са едни от най-красивите функции, които съм виждал. Този телефон ти дава възможност да разбереш, че най-красивите неща за снимане не са задължително на другия край на света, а често са в собствения ни заден двор.“

Ако фотографията е вашата страст и искате най-доброто от мобилните технологии в момента – Oppo Find X9 Ultra е устройството, което ще ви накара отново да се влюбите в технологиите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

