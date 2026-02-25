BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1777 BGN
Петрол
70.61 $/барел
Bitcoin
$64,992.7
Последвайте ни
1 USD
1.1777 BGN
Петрол
70.61 $/барел
Bitcoin
$64,992.7
Свят „Най-великата икономика в историята“? Какви са данните зад твърденията на Доналд Тръмп

„Най-великата икономика в историята“? Какви са данните зад твърденията на Доналд Тръмп

bTV Бизнес екип

Отговарят ли на истината твърденията на президента

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп продължава да твърди, че САЩ имат „най-великата икономика в историята“, но последните официални данни показват значително по-сдържана реалност на икономическото представяне, отколкото той представя на обществеността.

Бюрото за икономически анализи на САЩ (BEA) публикува предварителни данни за развитието на брутния вътрешен продукт (БВП) за четвъртото тримесечие на 2025 г. Според тях икономиката е нараснала с 1,4% на годишна база, значително под очакванията и далеч от темповете, които често се смятат за „исторически“ високи. За цялата 2025 г. реалният БВП е нараснал с 2,2%, намалявайки спрямо 2,8% през 2024 г. – година, белязана от по-силен растеж.

Тези данни контрастират с изявленията на Тръмп през февруари 2026 г., когато той в интервю каза: „Смятам, че имаме най-великата икономика всъщност в историята.“

Нови мита на Тръмп: Кой печели, кой губи и какво следва?

Какво казват експертите?

BEA и други икономически наблюдатели отбелязват, че частичното затваряне на федералното правителство през октомври-ноември 2025 г. – най-дългото в американската история – е изтеглило ръста надолу, като само то е намалило БВП с около 1 процентен пункт в последното тримесечие на годината, съобщава Euronews.

Атлантическият филиал на Федералния резерв използва модел GDPNow, който прогнозира по-силен растеж от 3,1% за първото тримесечие на 2026 г., което загатва възможно възстановяване, ако временните смущения от правителствения парализ изчезнат.

Тръмп атакува Върховния съд, като подготвя нови тарифи и лицензи

Докато Тръмп често акцентира върху силата на пазара на труда, официалните данни сочат, че през 2025 г. средният брой създавани работни места месечно е бил нисък в сравнение с предишната година, а някои ревизирани данни дори намалиха предишни оценки за заетостта.

Какво означава всичко това?

Твърденията за „най-велика икономика“ не са подкрепени от повечето ключови макроикономически индикатори за растеж. Въпреки това президентът продължава да използва подобни формулировки в публични изяви, включително в официални речи и публикации в социалните мрежи.

Икономическите данни показват умерен растеж, повлиян от политически и структурни фактори, но не и исторически рекорден икономически бум. Според наблюдатели, реалното състояние на икономиката е „устойчиво, но далеч от изключително“, а твърденията за най-силна икономика в историята изглеждат преувеличени в контекста на наличните статистики.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата