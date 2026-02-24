Нови мита на Тръмп: Кой печели, кой губи и какво следва?

От днес САЩ налагат 15 % върху почти всички вносни стоки

15% върху почти целия внос: след решението на Върховния съд новите мита на президента Доналд Тръмп влизат в сила от днес. Кои са печелившите, кои са губещите и има ли риск от допълнителни мита?

Какви нови мита на САЩ влизат в сила днес?

Снимка: Reuters

Непосредствено след произнасянето на Върховния съд президентът Доналд Тръмп първоначално обяви глобално мито от 10 %, само за да го увеличи няколко часа по-късно до 15 %. Така той изчерпва максимума, позволен от закона за търговията, на който се позовава. Мярката действа от 6:00 ч. централноевропейско време и по принцип обхваща всички вносни стоки от всички държави, доколкото не са предвидени изключения, пише Tagesschau.

Какви изключения се прилагат?

Според Белия дом извън обхвата остават главно няколко стратегически важни и чувствителни категории продукти:

енергия и енергийни продукти

критични суровини/минерали

лекарства и фармацевтични съставки

определени електронни, авиационни и космически изделия

Освен това има изключения за стоки от Канада и Мексико.

Непроменени остават и съществуващите мита на Тръмп по раздел 232 от Закона за търговията от 1962 г., които засягат стомана, алуминий, мед, дървен материал, автомобили и автомобилни части. Валидни остават и митата срещу „нелоялни търговски практики“ по раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г.

Кои са печелившите и кои губещите?

Снимка: Reuters

Държавите, които бяха обременени с високи IEEPA-мита, са значително по-облагодетелствани от новите налози по раздел 122 – най-вече Бразилия: там средната търговско-теглена ставка спада с 13,6 процентни пункта, сочат данните на изследователската инициатива Global Trade Alert. Китай (-7,1 п.п.) и Индия (-5,6 п.п.) също печелят съществено.

На другия полюс са страни, които досега плащаха значително по-ниски мита, като Обединеното кралство (+2,1 п.п.), Италия (+1,7 п.п.) и Сингапур (+1,1 п.п.). Германия също е сред губещите с увеличение от 0,6 пунктa.

Какво означава това за търговското споразумение ЕС–САЩ?

Строго погледнато, Върховният съд оголи и правната основа на т.нар. споразумение „Търнбъри“ между ЕС и САЩ. Европейската комисия очаква първо яснота от Вашингтон относно конкретното прилагане на мерките, преди да ги оцени и да вземе допълнителни решения. Във всеки случай Брюксел настоява САЩ да не надвишават договорения през лятото таван от 15%. Европейският парламент замрази формално изпълнението на митническото споразумение в началото на седмицата.

Трябва ли САЩ да възстановят вече платените мита?

Снимка: Ройтерс

Според решението на Върховния съд IEEPA-митата са били незаконосъобразни – по принцип това отваря пътя за искания за възстановяване. Експертите от Penn-Wharton Budget Model изчисляват, че САЩ може да трябва да върнат до 175 млрд. долара. За засегнатите предприятия това би означавало еднократен положителен ефект върху печалбата. Поради значителната административна тежест и огромния брой засегнати вносни потоци не се очаква бързо възстановяване.

Какво означава това за бюджета на САЩ?

Решението на Върховния съд отваря огромна дупка в федералния бюджет и не само заради потенциалните връщания. По изчисления на експертите от Penn-Wharton бъдещите приходи от мита ще се свият наполовина, ако не се открие алтернативен източник на средства. В настоящия бюджет бяха заложени 420 млрд. долара митнически приходи – около 350 млрд. повече от предходните години.

Администрацията на Тръмп разчита на тези постъпления, например за финансиране на данъчната реформа. В противен случай дефицитът, планиран засега на около шест процента от БВП, ще нарасне още. С дълг от близо 39 трлн. долара САЩ имат най-голямата държавна задлъжнялост в света.

