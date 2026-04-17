Най-скъпото паркомясто в света струва колкото апартамент

Колко струва мястото и къде точно се намира?

Хонконг постави нов рекорд с продажбата на паркомясто за 1,3 милиона долара на 4 юни 2021 г. Според ВВС, това място се намира в ултралуксозния жилищен комплекс Mount Nicholson. Паркомястото е едно от няколкото, продадени в престижния район „Пийк“, където се намират едни от най-скъпите имоти в града. Комплексът Mount Nicholson, разположен с изглед към пристанището Виктория, предлага едни от най-луксозните и ценни жилища в Азия.

Хонконг е изключително гъсто населен град, където пространството – независимо дали за живеене или за паркиране – е силно ограничено и съответно много скъпо. Поради това не е изненадващо, че подобни имоти достигат толкова високи цени. Градът редовно оглавява класациите за най-скъпи места за живот в света.

Предишният рекорд за цена на паркомясто също е бил поставен в Хонконг – през 2019 г., когато място е било продадено за 980 000 долара, според данни на Bloomberg. Компанията Wheelock Properties, която е агент по продажбата на Mount Nicholson, не е отговорила на запитване за коментар от BBC.

Както и в други големи градове, в Хонконг се е развил значителен спекулативен пазар на имоти. През последните месеци сегментът на луксозните жилища отбелязва рекордни сделки, тъй като доверието на купувачите се възстановява след облекчаването на пандемията. Например, през май къща в района Peak е достигнала рекорден месечен наем от 210 000 долара.

Какво може да се купи с тази сума?

С подобна сума от 1,3 милиона долара възможностите изглеждат напълно различно в зависимост от мястото по света. В много европейски страни може да се закупи просторна къща с двор или дори луксозен апартамент в центъра на голям град. В страни от Източна Европа сумата би стигнала за няколко имота или малък жилищен блок.

В Съединените щати тези пари могат да осигурят голяма къща в престижен квартал в много щати, а в някои райони – дори имение с басейн и обширен двор. В по-малки градове или извън мегаполисите сумата може да покрие значителен парцел земя или модерна новопостроена къща с всички удобства.