Най-скъпият метал в света е 400 пъти по-ценен от златото

Цената му е толкова висока, че дори някои богати хора не могат да си го позволят

Знаете ли кой е най-скъпият метал на планетата? Цената му е толкова висока, че дори някои богати хора не могат да си го позволят, защото е изключително скъп и много рядък. Стойността му на грам е 400 пъти по-висока от тази на златото.

На пето място е златото , добре познат благороден метал, широко използван в бижутерията и индустрията. Цената му е близо 50 долара за грам.

Иридий, паладий и родий

На четвърто място е иридият, който има висока устойчивост на химическо въздействие. Ето защо е от съществено значение за ракетните двигатели и космическите спътници. Цената на иридия е почти 70 долара за грам.

Трето място заема паладият, който е с голямо търсене в автомобилната индустрия, електрониката и бижутерията. Интересното е, че всеки съвременен автомобил съдържа средно близо 5 грама от този метал. Цената на паладия е приблизително 100 долара за грам.

На второ място е родият , изключително рядък метал с годишно производство под 1 тон. Основното му приложение е в производството на автомобилни катализатори, които намаляват емисиите на вредни газове от превозните средства. Цената на родия може да достигне до 4000 долара за грам, пише N1.

Абсолютният лидер е осмият

Осмият е широко смятан за най-скъпия и най-редкия нерадиоактивен метал на Земята. Въпреки че цените на осмия с индустриален клас могат да варират, кристалната му форма се оценява на над 10 000–20 000 долара за грам на висококачествени, специализирани пазари (понякога дори повече в контекста на редки, високочисти или специални изотопи).

Защо осмият е толкова скъп?

Осмият е най-редкият стабилен елемент в земната кора, с изобилие от само 50 части на трилион. Има най-висока плътност от всички стабилни елементи (два пъти по-плътна от оловото). Също така е много устойчив на корозия и има уникално „осмиево сияние“ при кристализация.

През 2013 г. швейцарски учени откриха метод за кристализация на осмий, което го прави безопасен за работа и употреба в бижута. Това, съчетано с голямото търсене като безопасна и нефалшифицирана инвестиция, поддържа цените високи.

Пазарът на кристализиран осмий с висока чистота е силно регулиран и се счита за много ограничен, дългосрочен актив, с много ниско общо глобално производство.

Цени на осмий

На грам (кристален): Към 2025 г. се оценява, че един грам кристален осмий струва 10 000 долара, като по-ранните или по-високи оценки за чистота са значително по-високи.

Инвестиционни форми: „Инвестиционните дискове“ (парчета, а не прах) са популярни, като по-малките парчета започват от $1000 до $1500, но по-големите инвестиционни парчета могат да достигнат до $150 000.

Вариации в пазарните цени: Докато цената от 10 000 до 20 000 долара за грам често се посочва като цена за тази силно търсена кристална форма, индустриалните прахове могат да бъдат по-евтини, докато специфични изотопи като осмий-187 са сред най-скъпите материали на Земята.

Въпреки че родият е изключително скъп и често оглавява списъка с метали с инвестиционен клас (4000 долара за грам), кристалната форма на осмия с висока плътност се счита за по-ексклузивна и рядка. Използва се във висококачествени бижута (поради диамантеноподобния си блясък), висока прецизност и специализирани промишлени/медицински приложения.

Осмият често се съхранява в сигурни трезори, като тези на Световния съвет по осмий.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN