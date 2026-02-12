BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.19 BGN
Петрол
68.29 $/барел
Bitcoin
$67,190.8
Последвайте ни
1 USD
1.19 BGN
Петрол
68.29 $/барел
Bitcoin
$67,190.8
Свят Най-скъпият метал в света е 400 пъти по-ценен от златото

Най-скъпият метал в света е 400 пъти по-ценен от златото

Свят

bTV Бизнес екип

Цената му е толкова висока, че дори някои богати хора не могат да си го позволят

Знаете ли кой е най-скъпият метал на планетата? Цената му е толкова висока, че дори някои богати хора не могат да си го позволят, защото е изключително скъп и много рядък. Стойността му на грам е 400 пъти по-висока от тази на златото.

На пето място е златото , добре познат благороден метал, широко използван в бижутерията и индустрията. Цената му е близо 50 долара за грам.

Иридий, паладий и родий

На четвърто място е иридият, който има висока устойчивост на химическо въздействие. Ето защо е от съществено значение за ракетните двигатели и космическите спътници. Цената на иридия е почти 70 долара за грам.

Трето място заема паладият, който е с голямо търсене в автомобилната индустрия, електрониката и бижутерията. Интересното е, че всеки съвременен автомобил съдържа средно близо 5 грама от този метал. Цената на паладия е приблизително 100 долара за грам.

На второ място е родият , изключително рядък метал с годишно производство под 1 тон. Основното му приложение е в производството на автомобилни катализатори, които намаляват емисиите на вредни газове от превозните средства. Цената на родия може да достигне до 4000 долара за грам, пише N1.

Благородните метали отново поскъпват

Абсолютният лидер е осмият

Осмият е широко смятан за най-скъпия и най-редкия нерадиоактивен метал на Земята. Въпреки че цените на осмия с индустриален клас могат да варират, кристалната му форма се оценява на над 10 000–20 000 долара за грам на висококачествени, специализирани пазари (понякога дори повече в контекста на редки, високочисти или специални изотопи).

Защо осмият е толкова скъп?

Осмият е най-редкият стабилен елемент в земната кора, с изобилие от само 50 части на трилион. Има най-висока плътност от всички стабилни елементи (два пъти по-плътна от оловото). Също така е много устойчив на корозия и има уникално „осмиево сияние“ при кристализация.

През 2013 г. швейцарски учени откриха метод за кристализация на осмий, което го прави безопасен за работа и употреба в бижута. Това, съчетано с голямото търсене като безопасна и нефалшифицирана инвестиция, поддържа цените високи.

Пазарът на кристализиран осмий с висока чистота е силно регулиран и се счита за много ограничен, дългосрочен актив, с много ниско общо глобално производство.

Как скокът на цените на металите застрашават българската електроиндустрия

Цени на осмий

На грам (кристален): Към 2025 г. се оценява, че един грам кристален осмий струва 10 000 долара, като по-ранните или по-високи оценки за чистота са значително по-високи.

Инвестиционни форми: „Инвестиционните дискове“ (парчета, а не прах) са популярни, като по-малките парчета започват от $1000 до $1500, но по-големите инвестиционни парчета могат да достигнат до $150 000.

Вариации в пазарните цени: Докато цената от 10 000 до 20 000 долара за грам често се посочва като цена за тази силно търсена кристална форма, индустриалните прахове могат да бъдат по-евтини, докато специфични изотопи като осмий-187 са сред най-скъпите материали на Земята.

Въпреки че родият е изключително скъп и често оглавява списъка с метали с инвестиционен клас (4000 долара за грам), кристалната форма на осмия с висока плътност се счита за по-ексклузивна и рядка. Използва се във висококачествени бижута (поради диамантеноподобния си блясък), висока прецизност и специализирани промишлени/медицински приложения.

Осмият често се съхранява в сигурни трезори, като тези на Световния съвет по осмий.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата