Най-младият български милиардер говори за трилиони въпреки разочарованието на Уолстрийт

Акциите на компанията на българина се сринаха с близо 9%
Най-младият български милиардер Влад Тенев, главен изпълнителен директор на Robinhood, призова инвеститорите да погледнат към бъдещето, след като акциите на компанията спаднаха силно в сряда, пише Investopedia.
Някои от инвеститорите се отказаха от акциите на компанията на Тенев, след като компанията отчет по-слаби от очакването резлутати за четвъртото тримесечие. Една от основните причини е резкият спад в обемите на търговията с криптовалути, който съвпадна с понижението на биткойн и други основни монети.
В резултат акциите на Robinhood (HOOD) се сринаха с близо 9%.
Тенев залага на „суперцикъл“ при прогнозните пазари
Въпреки слабите резултати, Тенев настоява, че инвеститорите трябва да се фокусират върху най-новите предложения на компанията – най-вече бързо развиващия се бизнес с прогнози на пазари.
„Намираме се едва в началото на прогнозен пазарен суперцикъл, който би могъл да доведе до трилиони долари годишен обем с течение на времето“, каза Тенев по време на разговора с инвеститорите, според препис, предоставен от AlphaSense.
Ръст при прогнозните пазари
В отчета си за приходите Robinhood заяви, че обемът на прогнозните пазари се е увеличил повече от два пъти през четвъртото тримесечие. През първата пълна година от дейността си през 2025 г. обемът на договорите достигна 12 милиарда долара, а от началото на настоящата година вече е 4 милиарда долара.
Конкуренция и нови планове
Robinhood се стреми да се конкурира с водещи играчи като Kalshi и Polymarket в сегмента на прогнозните пазари. Тенев потвърди, че компанията все още планира да пусне собствен онлайн пазар за прогнози по-късно тази година чрез съвместно предприятие със Susquehanna International Group. Това може да осигури на Robinhood по-голям контрол и по-добри маржове в сравнение с партньорствата с други борсови оператори.
В телевизионно интервю за CNBC Тенев заяви, че остава „много оптимистично настроен“ за дългосрочните перспективи на крипто индустрията и че Robinhood ще продължи да разширява както крипто предложенията си, така и бизнеса с прогнозни пазари.
