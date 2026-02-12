Продават един от най-известните хотели в света - ето кой

Очаква се продавачът да не успее да възстанови изцяло вложените средства

Китайските собственици на емблематичния хотел Waldorf Astoria в Ню Йорк подготвят обявяването му за продажба, само няколко месеца след повторното му отваряне след многомилиарден основен ремонт, съобщи в сряда Wall Street Journal. Сградата на Парк Авеню възобнови работа през ноември след осемгодишна реконструкция.

Снимка: Getty Images / iStock

В рамките на обновяването бившият хотел с 1400 стаи беше трансформиран в 375 хотелски стаи и 372 резиденции. Проектът закъсня с пет години и надхвърли първоначалния бюджет с повече от 1 милиард долара. Waldorf Astoria има богата история и културно значение. Там са заснети сцени от филма „Уикенд във Уолдорф“ с Джинджър Роджърс, а през 1955 г., след като напуска Холивуд, Мерилин Монро живее в апартамент 2728, който по онова време струва 1000 долара на седмица.

Според информацията на WSJ в продажбата ще бъдат включени и съседните ресторанти, магазини и други удобства към хотела, докато апартаментите ще продължат да се предлагат отделно. Изданието се позовава на източници, запознати с плановете.

Hilton Worldwide, която има 100-годишен договор за управление на имота, продаде хотела през 2014 г. на базираната в Китай застрахователна компания Anbang Insurance Group за 1,95 милиарда долара – една от най-скъпите сделки с хотел досега. Впоследствие групата инвестира още около 2 милиарда долара в реконструкцията, с което общите разходи надхвърлиха 4 милиарда долара. По-късно китайската държавна застрахователна група Dajia пое управлението на активите на Anbang, след като главният ѝ изпълнителен директор Ву Сяохуей беше разследван за икономически престъпления.

Очаква се продавачът да не успее да възстанови изцяло вложените средства, но при предполагаема цена от над 1 милиард долара само ограничен кръг купувачи биха могли да си позволят водещия обект на луксозната марка Waldorf на Hilton, допълва WSJ. От Hilton заявиха пред Ройтерс, че компанията не притежава хотела, а единствено го управлява, и насочиха въпросите относно евентуалната продажба към собственика Strategic Hotels & Resorts. До момента Waldorf Astoria и Dajia Insurance Group не са отговорили на запитванията за коментар, а със Strategic Hotels & Resorts не е бил осъществен контакт.

