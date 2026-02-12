Samsung започва да произвежда нови AI чипове

Компанията разполага с най-големия производствен капацитет в света и най-богато продуктово портфолио

Samsung Electronics ще започне масово производство на първата в света памет с висока пропускателна способност от шесто поколение – HBM4. Южнокорейският технологичен гигант възнамерява да стартира доставките на HBM4 чипове още следващата седмица, след празника на Лунната Нова година, като те ще бъдат използвани в графични процесори (GPU) на Nvidia Corp. Тези процесори намират широко приложение в генеративните системи с изкуствен интелект, предаде Yonhap.

„Samsung, която разполага с най-големия производствен капацитет в света и най-богато продуктово портфолио, демонстрира възстановяване на технологичната си конкурентоспособност, ставайки първата компания, започнала масово производство на най-ефективния HBM4“, заяви източник от индустрията, пожелал анонимност. В момента глобалният пазар на HBM е доминиран от чипове HBM3E от пето поколение, но анализаторите очакват HBM4 да се превърне в ключова технология. Nvidia планира да интегрира HBM4 в следващото поколение свой AI ускорител, носещ името Vera Rubin.

Снимка: Getty Images / iStock

Според източниците Samsung вече е преминал процеса по сертифициране на качеството от страна на Nvidia и е получил поръчки за покупка. Производственият график е бил финализиран така, че да съответства на плановете на Nvidia за пазарния дебют на Vera Rubin. Освен това обемът на пробните HBM4 чипове, доставени за тестване на модули от клиента, значително е нараснал в рамките на последната поръчка.

Междувременно Samsung Electronics отчете рекордна оперативна печалба за четвъртото тримесечие, която за първи път достига 20 трилиона вона (13,8 млрд. щатски долара), подкрепена от суперцикъл в чип индустрията. Компанията съобщи в предварителния си отчет, че оперативната печалба е скочила с над 200% на годишна база.

Ако резултатите бъдат потвърдени, това ще бъде първият случай, в който тримесечната печалба на компанията достига 20 трилиона вона. Продажбите са нараснали с 22,7% до 93 трилиона вона – също за първи път над прага от 90 трилиона вона за тримесечие. Данни за нетната печалба не бяха публикувани. Оперативната печалба е с 1,8% над средната прогноза, според проучване на Yonhap Infomax, финансовото звено на Yonhap.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN