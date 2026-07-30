Най-необичайните плажове в Европа - розов, черен, бял и мраморен пясък

Ето къде се намират

Европа е известна с безкрайните си плажове, но някои от тях впечатляват не само с кристално чистите си води, а и с необичайния си облик. От розов и черен пясък до снежнобели вулканични скали и плажове, покрити с мраморни камъчета, тези места изглеждат сякаш са от друга планета, пише The Unknown Enthusiast.

Причината за необичайните им цветове и форми не е човешка намеса, а хилядолетната работа на природата. Вулканичните изригвания, ерозията, морските течения и дори микроскопични морски организми са оформили едни от най-забележителните крайбрежия на Стария континент.

Розов пясък, създаден от морски организми

Сред най-известните природни феномени е плажът Елафониси на остров Крит. Неговият характерен розов оттенък не се дължи на минерали, а на милиони микроскопични морски организми - фораминифери, чиито червеникави варовикови черупки с времето се раздробяват и смесват с пясъка.

Плитките лагуни и тюркоазената вода превръщат Елафониси в един от най-красивите плажове в Европа.

Черният плаж, роден от вулканите

На другия край на континента, в Исландия, се намира плажът Рейнисфяра, прочут с наситено черния си пясък и внушителните базалтови колони.

Пейзажът е резултат от вулканичната активност, която и днес оформя острова. Макар мястото да привлича хиляди туристи всяка година, плуването там не се препоръчва заради силните океански течения и опасните внезапни вълни.

Пейзаж като от Луната

На гръцкия остров Милос плажът Саракинико впечатлява с ослепително белите си вулканични скали, оформяни от вятъра и морето в продължение на хиляди години.

Гладките извивки на скалите създават усещането за лунен пейзаж, а малките заливи и естествените скални площадки го превръщат в едно от най-необичайните места за къпане в Средиземноморието.

Плаж, покрит с мрамор

Сред най-интересните места е и Мраморният плаж (Marble Beach) на гръцкия остров Тасос. Вместо пясък брегът е покрит с блестящи бели мраморни камъчета, донесени от близката мраморна кариера.

Те придават на морето характерния яркотюркоазен цвят, благодарение на който плажът е сред най-предпочитаните места за снимки в Гърция.

Сред най-впечатляващите европейски плажове са още португалският Прая да Мариня с внушителните си варовикови арки, Диамантеният плаж в Исландия, където ледени късове блестят върху черния пясък, хърватският Златни Рът, който променя формата си според вятъра и морските течения, както и Каланк д'Ан Во край Марсилия, скрит между стръмни варовикови скали.