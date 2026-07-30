Заради кризата с персонала: България удължава престоя на чуждестранните работници

Броят на чуждестранните работници в туристическия сектор продължава да нараства

Съществуват възможности за удължаване на престоя на чуждестранни работници, необходими за туристическия сектор. Това заяви директорът на дирекция „Миграция“ Николай Николов по време на изслушване в парламентарната Комисия по туризъм, предава БТА. По думите му темата е пряко свързана с недостига на работна ръка в бранша, особено през активния туристически сезон. Той обясни, че при определени условия чуждестранни граждани, влезли в страната с туристическа виза, могат да получат удължаване на престоя си с още три месеца, ако са налице необходимите документи и законови основания. Така срокът може да бъде съобразен с периода, през който работодателят има нужда от съответния служител.

Николов допълни, че има и чужденци, които пристигат в България без виза и пребивават в рамките на разрешения срок, но впоследствие се налага той да бъде удължен заради сезонната им заетост. Като пример той посочи туристическия сезон, който обикновено продължава от май до октомври. Според него броят на чуждестранните работници в туристическия сектор продължава да нараства, което поставя допълнителни изисквания пред институциите и работата на администрацията.

По време на изслушването беше обсъдена и дейността на „Гранична полиция“ във връзка с миграционния натиск и контрола по държавните граници. Николай Николов посочи, че в момента се предприемат мерки за осигуряване на необходимия полицейски състав и техника в граничните райони. Част от служителите вече са пренасочени към участъци, където има нужда от по-сериозно полицейско присъствие. По думите му тези действия са част от мерките за ограничаване на незаконната миграция и за засилен контрол върху движението на хора през страната.

В рамките на дискусията беше поставен акцент и върху необходимостта от използване на съвременни технически средства за охрана и наблюдение на границата, както и върху подобряването на координацията между различните структури на МВР. Николов подчерта, че всички предприети мерки са съобразени с европейската правна рамка и че България изпълнява законодателството на Европейския съюз, което определя условията за влизане, пребиваване и придвижване на граждани на трети държави. Той заяви още, че дирекция „Миграция“ е готова да подпомага процеса чрез консултации с консулските служби, когато е необходимо съдействие за чужденци, желаещи да продължат трудовата си дейност у нас.

Експертът от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Мария Стойкова се включи в изслушването, като заяви, че агенцията има отношение единствено към съгласуването на визите за краткосрочен престой. Тя обясни, че след присъединяването на България към Шенгенското пространство страната издава единна виза, валидна за територията на държавите от ЕС. По думите ѝ съгласно Визовия кодекс на ЕС ДАНС и Министерството на външните работи изготвят списък с категории граждани и гражданства, за които се изисква задължително съгласуване при издаването на визи. Списъкът е класифициран и се съхранява в Министерството на външните работи.

Стойкова посочи, че срокът за съгласуване на визите е до 15 дни, като при изключителни случаи може да бъде удължен до 30 дни, а при особено сложни - до 60 дни. Тя отбеляза, че на практика подобни случаи почти не се срещат. Според нея ДАНС подкрепя стриктното прилагане на разпоредбите на европейския Визов кодекс, а след присъединяването на България към Шенген страната има ангажимент да гарантира сигурността на общото пространство. Това, по думите ѝ, изисква достатъчен административен и експертен капацитет за ефективното прилагане на визовата политика.