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БГ Бизнес България, Гърция или Турция - къде излиза по-евтина семейната почивка?

България, Гърция или Турция - къде излиза по-евтина семейната почивка?

bTV Бизнес екип

Сравняваме средните цени в трите държави

Всяко лято хиляди български семейства сравняват оферти и да си задават един и същ въпрос - къде ще излезе по-изгодно да прекарат лятната си почивка. Изборът най-често се свежда до три дестинации - българското Черноморие, северното крайбрежие на Гърция или популярните турски курорти с all inclusive обслужване. Въпреки че на пръв поглед цените изглеждат сходни, крайната сметка често се оказва различна, след като се включат разходите за транспорт, храна, развлечения и допълнителни услуги.

За да направим реално сравнение, нека разгледаме пример с четиричленно семейство - двама възрастни и две деца, които планират седемдневна почивка през активния летен сезон. При българското Черноморие общият бюджет обикновено варира между 1000 и 2000 евро. Основната причина за тази голяма разлика е, че освен нощувките трябва да се предвидят разходи за ресторанти, чадъри, паркинг, атракции и транспорт. Данни на Института за анализи и оценки в туризма показват, че средната цена на хотелска стая по Черноморието е около 100-150 евро на вечер през летния сезон. За семейство, което пътува от София до Южното Черноморие, само горивото и пътните такси могат да струват около 150 евро. Ако към това се добавят около около 400 евро за хранене и още няколкостотин лева за развлечения, една седмица в Созопол или Несебър лесно достига приблизително 1500-2000 евро.

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Гърция продължава да бъде предпочитана от много българи заради чистите плажове, спокойната атмосфера и качествената кухня. Именно храната обаче е сред най-сериозните пера в семейния бюджет. В популярни курорти като Тасос или Халкидики една вечеря за четиричленно семейство с напитки често струва между 90 и 140 евро, а дори обяд в обикновена таверна рядко пада под 60 евро. Ако добавим хотел, транспорт и ежедневни разходи, общата цена за седемдневна семейна почивка обикновено достига между 1500 и 3000 евро в зависимостт от мястото за спане. Реален пример показва, че семейство, избрало Тасос, може да похарчи около 1100 евро за хотел, близо 260 евро за гориво и ферибот, над 500 евро за хранене и още около поне 220 евроа за плажни услуги и развлечения. Така крайната сметка надхвърля 2000 евро.

На този фон Турция все по-често се оказва най-доброто съотношение между цена и качество. Причината не е, че хотелите са най-евтини, а че повечето разходи вече са включени в туристическия пакет. Петзвездните хотели в Анталия, Белек и Алания предлагат all inclusive или ultra all inclusive обслужване, което включва закуска, обяд, вечеря, напитки, детски клубове, басейни, аквапаркове и вечерни програми. Така едно семейство плаща предварително почти всички разходи по почивката си. Средната цена за седем нощувки в качествен хотел с включен самолетен транспорт варира между 1200 и 1700 евро. На място обикновено остават само личните покупки или екскурзиите, което означава, че крайната сума рядко надхвърля първоначално платения пакет.

Интересно е сравнението и при ежедневните разходи. Според годишното изследване на британската организация Post Office Travel Money, която анализира цените в популярни туристически дестинации, най-ниска стойност на типичната туристическа "кошница" от храна и напитки има турският курорт Мармарис - 150 евро. Почти идентична е стойността в Слънчев бряг - 151 евро. Значително по-високи са цените на остров Крит, където същите разходи достигат 170 евро. Това означава, че ежедневните разходи в Гърция са приблизително с 29% по-високи в сравнение с България и Турция.

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Когато се разглежда единствено цената на хотела, България все още може да бъде най-достъпната дестинация, особено ако семейството разполага със собствен транспорт и резервира почивката си по-рано. След като обаче се включат храната, развлеченията и останалите допълнителни разходи, разликата между трите държави значително намалява. Именно затова все повече българи избират Турция, където още при резервацията знаят почти точната стойност на цялата си почивка.

В крайна сметка изборът между България, Гърция и Турция вече не зависи само от цената. Българското Черноморие остава най-удобният вариант за кратка ваканция и лесно пътуване, Гърция предлага по-спокойна атмосфера и отлична кухня, а Турция продължава да бъде лидер по съотношение между цена и качество благодарение на all inclusive пакетите. За семейства, които искат предварително да планират бюджета си и да избегнат непредвидени разходи, турските курорти често се оказват най-изгодният избор, докато за онези, които държат на близостта или предпочитат автентичната атмосфера на гръцките острови, по-високата цена остава оправдан компромис.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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